Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El presidente israelí, Isaac Herzog (izq.), el presidente estadounidense, Donald Trump (centro), y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, este lunes en el Aeropuerto Ben Gurión de Tel Aviv.

El presidente israelí, Isaac Herzog (izq.), el presidente estadounidense, Donald Trump (centro), y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, este lunes en el Aeropuerto Ben Gurión de Tel Aviv. AFp

Trump se dirige al Parlamento hebreo para hablar de «paz»

El presidente de EE UU, que ha sido recibido por Netanyahu, proclama a su llegada a Oriente Medio que «la guerra ha terminado»

Miguel Pérez

Miguel Pérez

Domingo, 12 de octubre 2025

Comenta

Donald Trump se encuentra camino del Parlamento hebreo después de haber aterrizado en el aeropuerto de Ben Gurion. El máximo dirigente de EE UU se ... ha reunido con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y con su homólogo hebreo, Isaac Herzog, quien ha asegurado que «el legado del presidente Trump será recordado durante generaciones por el Estado de Israel y el pueblo judío».

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un fin de semana trágico en Canarias: cuatro fallecidos y varios heridos en distintos accidentes de tráfico
  2. 2 Denunciado el comisario de Arrecife por dar positivo en un control de alcoholemia
  3. 3 El primer premio del sorteo extraordinario del día de la Hispanidad de la Lotería Nacional cae en Canarias
  4. 4

    Graves disturbios por la presencia de La Falange en Vitoria con una veintena de heridos y 19 detenidos
  5. 5 La Guardia Civil honra a su patrona la Virgen del Pilar
  6. 6 El juez del caso Valka pregunta al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria por el préstamo que recibió el exjefe de Parques
  7. 7 La Aemet lanza una advertencia a Canarias: esta semana toca sacar el paraguas
  8. 8 Los docentes canarios, de los más estresados del país por culpa de la indisciplina en las aulas
  9. 9 Inspectores de Hacienda «desmontan» los mitos del REF y tratan de aportar seguridad jurídica a la ZEC y la RIC
  10. 10 «Hemos pedido a Baleària que asuma el modo canario y garantice la conectividad»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Trump se dirige al Parlamento hebreo para hablar de «paz»