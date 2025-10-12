Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Familiares de los rehenes exigen su liberación en una concentración en Tel Aviv. AFP

Así será el intercambio de rehenes por presos: sin actos propagandísticos y con ataúdes examinados por artificieros

La Cruz Roja tendrá un papel determinante en el proceso que se prevé inminente

Luis López

Luis López

Domingo, 12 de octubre 2025, 12:12

Comenta

Mañana lunes, previsiblemente en menos de 24 horas, Hamás entregará a Israel los 22 rehenes que mantiene con vida (hay gran preocupación por la salud ... de dos de ellos) y los cadáveres de otras tantas personas (son 26, pero algunos aún no están localizados). A cambio, Israel liberará a cerca de 2.000 presos palestinos, 250 de ellos con penas muy elevadas. Bajar a la realidad todo este planteamiento, la gestión de este proceso, no será fácil. Y muchos detalles aún no están claros. Por ejemplo, si Hamás tiene a todos los cautivos juntos en una ubicación, o si los irá liberando en distintos puntos.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Aemet desvela lo que llega a Canarias a final de octubre: superior a lo normal
  2. 2 Muere un motorista al chocar contra un coche en Firgas
  3. 3 El joven apuñalado en Manuel Becerra se recupera en el Hospital Doctor Negrín
  4. 4 La segunda acusación particular también retira los cargos contra Raúl Asencio
  5. 5 Adiós a Diane Keaton, icono de la Nueva York cinematográfica
  6. 6 Lluvia de millones a cambio de maltrato: «Nos roban y aplican sanciones ilógicas»
  7. 7 La Policía Nacional descubre una denuncia falsa por desaparición en Las Palmas de Gran Canaria
  8. 8 Denunciado el comisario de Arrecife por dar positivo en un control de alcoholemia
  9. 9 Un hombre, apuñalado en las inmediaciones de la plaza de Manuel Becerra, en Las Palmas de Gran Canaria
  10. 10 Dónde saborear Gran Canaria, según el empresario Fran Acosta

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Así será el intercambio de rehenes por presos: sin actos propagandísticos y con ataúdes examinados por artificieros

Así será el intercambio de rehenes por presos: sin actos propagandísticos y con ataúdes examinados por artificieros