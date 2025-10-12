Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Steve Witkoff y, detrás, Jared Kushner e Ivanka Trump durante su discurso en la plaza de los Rehenes de Tel Aviv. Reuters

Netanyahu afirma que Israel está «preparado» para recibir a los rehenes este domingo

Hamás sopesa adelantar la entrega de veinte cautivos vivos para no coincidir con la llegada de Trump a Jerusalén este lunes, y reclama incluir en la lista de excarcelados a dos de sus excomandantes más radicales

M. Pérez

Domingo, 12 de octubre 2025, 12:26

Comenta

Los enviados estadounidenses a Oriente Medio, Steve Witkoff y Jared Kushner, convirtieron la reuniòn sabatina de los israelíes en la plaza de los Rehenes de ... Tel Aviv en un auto de fe sobre el coraje y la perseverancia «Celebramos algo extraordinario, un momento que muchos creían imposible. Sin embargo, aquí estamos, prueba viviente de que cuando la valentía se une a la convicción, los milagros pueden ocurrir», exclamó el empresario amigo de Donald Trump ante una multitud cercana al medio millón de personas. «Ustedes (los rehenes) están volviendo a casa», añadió.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Aemet desvela lo que llega a Canarias a final de octubre: superior a lo normal
  2. 2 Muere un motorista al chocar contra un coche en Firgas
  3. 3 El joven apuñalado en Manuel Becerra se recupera en el Hospital Doctor Negrín
  4. 4 La segunda acusación particular también retira los cargos contra Raúl Asencio
  5. 5 Adiós a Diane Keaton, icono de la Nueva York cinematográfica
  6. 6 Lluvia de millones a cambio de maltrato: «Nos roban y aplican sanciones ilógicas»
  7. 7 La Policía Nacional descubre una denuncia falsa por desaparición en Las Palmas de Gran Canaria
  8. 8 Denunciado el comisario de Arrecife por dar positivo en un control de alcoholemia
  9. 9 Un hombre, apuñalado en las inmediaciones de la plaza de Manuel Becerra, en Las Palmas de Gran Canaria
  10. 10 Dónde saborear Gran Canaria, según el empresario Fran Acosta

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Netanyahu afirma que Israel está «preparado» para recibir a los rehenes este domingo

Netanyahu afirma que Israel está «preparado» para recibir a los rehenes este domingo