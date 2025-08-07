Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un grupo de palestinos transporta ayuda humanitaria por una callle de Gaza. EP

EE UU propone abrir hasta dieciséis centros de ayuda humanitaria

El ejército desafía al jefe del Gobierno a que asuma que los rehenes ya no son su prioridad si lleva a cabo una conquista a gran escala

M. Pérez

Jueves, 7 de agosto 2025, 21:48

¿Cuál sería el papel de Estados Unidos en la toma absoluta de Gaza? Donald Trump se ha mostrado partidario de «dejar que Israel haga ... lo que debe hacer» y, según el portal de información Axios, la Casa Blanca no se plantea intervenir en la Franja, como sí lo hizo en el bombardeo contra el programa nuclear de Irán. Sin embargo, Washington tiene previsto jugar un rol en la vertiente humanitaria arrogándoselo, como no podía ser menos, a su presidente.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un niño de 13 años fallece al sufrir una caída con un patinete en Pájara
  2. 2 Las Palmas de Gran Canaria adjudicó contratos a una empresa que para Promoción no tiene «solvencia»
  3. 3 La oferta de Lopesan por los hoteles de Santana Cazorla supera en 1.000 euros a la de Martinón
  4. 4 El Estado no pagará 801.605 euros a Sagulpa por daños en el aparcamiento de San Bernardo
  5. 5 Fallece a los 101 años Benjamín González Araña
  6. 6 Enjambre de 700 terremotos en la zona del Teide sin señales de una erupción inminente
  7. 7 Sánchez en Lanzarote: un blindaje con mucha polémica
  8. 8 El termómetro supera los 41 grados en Tasarte y Agüimes
  9. 9 Bocata de berenjena sin pan: una receta viral extraordinaria y sorprendente
  10. 10 Acelerón definitivo de la UD Las Palmas para sacar a Sory Kaba de la plantilla: cesión o rescisión

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 EE UU propone abrir hasta dieciséis centros de ayuda humanitaria

EE UU propone abrir hasta dieciséis centros de ayuda humanitaria