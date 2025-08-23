Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Vea la portada de CANARIAS7 de este domingo 24 de agosto de 2025
Dos jóvenes caminan con sacos de ayuda humanitaria a los hombros en Gaza. AFP

Netanyahu retrasa la invasión de Ciudad de Gaza hasta contar con los 60.000 reservistas movilizados

La entrada por tierra a gran escala se espera para mitad de septiembre, pero en las próximas horas se ordenará la evacuación a la población la zona

Mikel Ayestaran

Corresponsal. Estambul

Sábado, 23 de agosto 2025, 20:11

La declaración de hambruna en Ciudad de Gaza realizada el viernes por Naciones Unidas supone una «mentira» para Benjamín Netanyahu y, ajeno a la falta ... de alimentos que ha causado la muerte de decenas de personas en el conjunto de la Franja desde el inicio de la ofensiva, el primer ministro israelí ha pedido al ejército que aceleren los planes para invadir la que llama «capital de Hamás», en referencia al principal núcleo urbano del enclave. El Canal 12 de la televisión hebrea, citando fuentes militares, adelantó que la entrada por tierra a gran escala en la zona no se producirá hasta mediados de septiembre, una vez hayan regresado a sus puestos los 60.000 reservistas movilizados esta misma semana. En las próximas horas se dará la orden de evacuación a la población. Se estima que cerca de un millón de palestinos sobreviven en este punto y ya no hay un lugar seguro al que puedan escapar.

