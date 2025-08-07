Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vea la portada de CANARIAS7 de este jueves 7 de agosto de 2025
Unidades blindadas del ejército israelí estacionadas en la frontera con Gaza. EFE

Netanyahu planea conquistar Gaza en cinco meses y desplazar a un millón de palestinos

El Consejo de Seguridad de Israel estudia este jueves una propuesta para tomar la antigua capital, Gaza City, y luego expandirse

Miguel Pérez

Jueves, 7 de agosto 2025, 07:05

«Cinco divisiones, cinco meses». Benjamín Netanyahu planea tomar Gaza antes de finales de enero mediante la movilización de un formidable dispositivo bélico integrado por ... cinco divisiones del ejército, cada una de ellas formada a su vez por más de 10.000 militares. Así se estima en una de las propuestas que este jueves estudiará el Consejo de Seguridad de Israel y que tiene las mayores probabilidades de salir adelante. La reunión está prevista a las seis de la tarde (hora local) y se celebrará todavía en medio de fuertes tensiones entre el sector político y el militar sobre la idoneidad de conquistar el territorio palestino. El primer objetivo de la operación es cercar Gaza City, la antigua capital, al norte, en la que viven entre 600.000 y un millón de gazatíes y donde todavía quedan barrios infranqueables al ejército.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 La UD Las Palmas deja pasar la bala de Jefté Betancor, que garantizará goles al Albacete
  2. 2 Controlado el conato de incendio en Firgas, pero continúan los trabajos en la zona
  3. 3 Tellado exige explicaciones a Carolina Darias por contratos en Las Palmas de Gran Canaria
  4. 4 Condenan al SCS a pagar 273.157 euros por la amputación de las piernas a una niña de dos años
  5. 5 Sánchez en Lanzarote: un blindaje con mucha polémica
  6. 6 Arrestado por violar a una mujer en los baños de un supermercado de Valencia
  7. 7 Vecinos del Puerto denuncian los conciertos y la feria del carnaval: «Fue una tortura insoportable»
  8. 8 Huelga de Ryanair: ¿cuándo y cómo afectará a los canarios a partir del 15 de agosto?
  9. 9 Omar Montes: «Voy a Gran Canaria con el mejor espectáculo de España»
  10. 10 Varias noches tórridas e infernales por la subida de las mínimas en Canarias

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Netanyahu planea conquistar Gaza en cinco meses y desplazar a un millón de palestinos

Netanyahu planea conquistar Gaza en cinco meses y desplazar a un millón de palestinos