Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X

LinkedIn

Telegram

Gran parte del trabajo de un político no es más que humo y espejos. Y no hay nada de malo en ello, mientras al final se realice algo sustancioso. El problema llega cuando no hay nada sólido tras el humo y los espejos, y en ...

Este contenido es exclusivo para registrados ¿Ya estás registrado/a? Inicia sesión