Imagen difundida por una brigada blindada sobre la salida nocturna de sus tanques hacia una segunda línea de despliegue. 188 Brigada Blindada

Israel declara el alto el fuego y las tropas se repliegan en Gaza

El ejército culminará su retirada a una segunda línea a mediodía después de iniciarr la movilización de madrugada en medio de bombardeos de la fuerza aérea

M. P.

Viernes, 10 de octubre 2025, 09:21

Comenta

Israel ha declarado el alto el fuego en Gaza. El gabinete del primer ministro, Benjamin Netanyahu, ha votado este viernes a favor de una tregua ... que el ejército ha comenzado a implementar de inmediato. Las tropas se retirarán a lo largo de este día a una nueva línea de defensa que deja libre aproximadamente un 25% del terreno que controlaba hasta ahora. A partir de este repliegue se abre un plazo de 72 horas para que Hamás entregue a los rehenes.

Israel declara el alto el fuego y las tropas se repliegan en Gaza