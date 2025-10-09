Estos son los 48 rehenes que Hamás se compromete a liberar dos años después

Las familias de los 48 rehenes israelíes que siguen en manos de Hamás viven estos días inmersos en un torbellino de emociones encontradas. Por un ... lado, emerge la esperanza y la ilusión ante el probable regreso de la veintena de cautivos que se cree que siguen con vida -aunque Israel teme seriamente por el estado de salud de dos ellos- y, por otro, crece el desasosiego y la angustia entre muchos seres queridos que como Rotem Cooper siguen sin poder hacerse a la idea de que quizá nunca puedan recuperar los restos. «Es demasiado horrible pensar que no recuperaré ni los restos de mi padre», confiesa angustiado al diario 'The Times of Israel' desde la Plaza de los Rehenes de Tel Aviv.

Su padre, Amiran Cooper, tenía 84 años cuando los terroristas de Hamás arrasaron el kibutz de Nir Oz el 7 de octubre de 2023, asesinando a varios de sus habitantes y llevándose secuestrados a Gaza a otros tantos. El progenitor de Rotem falleció durante su cautiverio, según pudo conocer la Inteligencia hebrea, y ahora su nombre figura lamentablemente entre la decena de cautivos que los servicios secretos de Tel Aviv creen que la milicia islamista no podrá devolver al Estado hebreo para que sean enterrados, bien por no conocer la ubicación exacta de dónde se encuentran o no disponer de la capacidad de recuperar los restos.

Pese a todo, Rotem trata de aguardar con cierta calma al devenir de los acontecimientos. «No hay que hacer preparativos, hay que vivirlo día a día. Queremos cerrar el capítulo. No intentamos olvidar… pero queremos un pequeño cierre y centrarnos más en construir», confiesa sin dejar de reconocer que tiene sentimientos «distorsionados». La prioridad ahora, como miembro activo del colectivo que aglutina a las familias de los rehenes, es «cancelar toda la agenda y estar aquí para las familias, sobre todo para los rehenes vivos». «Primero, vamos a recibirlos», remarca Rotem, cuya madre fue también apresada por los islamistas aquel fatídico día pero semanas después pudo ser liberada como gesto humanitario.

En la Plaza de los Rehenes de Tel Aviv, donde los seres queridos de los cautivos llevan manifestándose desde los atentados para exigir su regreso a casa, la expectación se multiplica por minutos ante la suerte que hayan podido correr sus familiares en estos tres años en el infierno. Conscientes del doble trauma que supondría para muchos de los allegados no tener ni siquiera un cuerpo al que dar sepultura y rendir un último adiós, expertos de hasta cinco países se han ofrecido a ayudar a localizar los restos. No será tarea fácil. Basta con mirar el cementerio de escombros en que se ha convertido La Franja tras 36 meses de incesantes bombardeos del ejército hebreo.

A pesar de la confusión que sigue reinando en torno al verdadero estado de los cautivos y su paradero, el American Jewish Committee, una organización judía de origen estadounidense fundada en 1906, se ha esforzado todo este tiempo en recopilar la información de cada uno de los 48 rehenes que continúan bajo el poder de Hamás. La mayoría de estas pistas se han obtenido mediante vídeos propagandísticos difundidos por la propia organización islamista, testimonios de otros cautivos liberados en canjes anteriores y, en su gran mayoría, datos recabados por la Inteligencia hebrea. Esto es lo que sabemos de cada uno de los últimos cautivos.

84 años Amiran Cooper

Fundador del kibutz Nir Oz, uno de los enclaves atacados por Hamás el 7-O. Tenía 84 años cuando fue secuestrado por los islamistas junto a su mujer, Nurit. Él falleció durante su cautiverio y su mujer fue puesta en libertad el 28 de octubre durante un intercambio. Padre de tres hijos y con nueve nietos.

85 años Arie Zalmanowicz

Conocido por sus allegados como 'Zalma', al igual que Amiran Cooper fue uno de los fundadores del kibutz Nir Oz. Durante los atentados de hace tres años fue secuestrado por Hamás y murió igualmente en cautiverio debido a la falta de atención médica.

23 años Alon Ohel

Tomado como cautivo por los islamistas durante los atentados. El pasado 25 de septiembre apareció en un vídeo de casi dos minutos difundido por la milicia islamista en Telegram en el que aseguraba que su muerte «es ineludible».

23 años Guy Gilboa-Dalal

Al igual que Ohel protagonizó recientemente un vídeo de propaganda de Hamás en el que mostraba que seguía retenido y con vida en la Ciudad de Gaza desde su secuestro hace 3 años.

24 años Evyatar David

Tomado cautivo durante la masacre del 7-O, se desconoce si sigue con vida. Las últimas noticias que se tuvieron de él fueron por medio de un vídeo que el brazo armado de Hamás, las Brigadas Al Qasam, difundió el 2 de agosto. En la grabación se podía ver como Evyatar David, extremadamente delgado, cavaba su propia tumba en un túnel en Gaza.

52 años Eytan Levy

Cuando ocurrió la masacre del 7-O se desempeñaba como taxista y fue mostrado públicamente en Gaza ese día mientras su cuerpo era arrastrado y maltratado por una multitud de asaltantes. Su familia difundió las imágenes en Instagram para denunciar el crimen.

27 años Ariel Cunio

De nacionalidad argentino-israelí, fue secuestrado por los islamistas el 7 de octubre de 2023 en el kibutz Nir Oz junto a su pareja Arbel Yehoud, que pudo ser posteriormente liberada en un canje.

34 años David Cunio

Al igual que su hermano Ariel Cunio, fue secuestrado en su casa del kibutz Nir Oz junto a su esposa Aloni y sus hijas gemelas de 3 años, Yuli y Emma. La mujer y las niñas fueron liberadas en un intercambio.

38 años Eitan Horn

De doble nacionalidad argentino-israelí fue retenido en Gaza durante los atentados junto a su hermano menor y ex rehén Iair. El pasado 23 de septiembre cumplió 39 años cautivo en la Franja.

75 años Eliyahu Margalit

Fue secuestrado en Gaza junto a su hija, Nili Margalit, de 40 años, que regresó a casa el 30 de noviembre como parte de un intercambio de rehenes. El 1 de diciembre, su familia fue informada de su asesinato a manos de Hamás.

41 años Asaf Hamami

Era coronel de la Brigada Sur de la División de Gaza de las FDI. Murió combatiendo en la defensa del kibutz Nirim durante la masacre del 7-O. Su cuerpo fue tomado prisionero por los terroristas. Estaba casado y era padre de tres hijos.

19 años Daniel Oz

Formaba parte de la tripulación de un tanque en la frontera de Gaza cuando se produjeron los atentados que le costaron la vida. Este joven soldado israelí era músico e idolatraba a la banda Guns N' Roses. Su cuerpo sigue en Gaza.

22 años Daniel Pérez

Capitán de 22 años y comandante de pelotón del 77º Batallón de la 7ª Brigada Blindada, de Yad Binyamin, murió luchando contra los islamistas el 7 de octubre. Su cuerpo fue secuestrado y llevado a Gaza.

20 años Nimrod Cohen

Este soldado israelí fue capturado por Hamás el 7-O en Nahal Oz y desde entonces sigue cautivo en Gaza. Su familia ha recibido mensajes y testimonios de rehenes liberados que confirman que está vivo, aunque en condiciones muy duras.

24 años Ran Gvili

Sargento de primera clase, fue asesinado por los islamistas el 7 de octubre y su cadáver fue llevado a Gaza. La mañana del ataque esperaba tratamiento médico en un hospital cerca del Kibutz Alumim y cuando se enteró de lo que sucedía, salió a ayudar.

48 años Dror Or

Fue tomado como rehén junto a dos de sus hijos adolescentes -Noam, de 17 años, y Alma, de 13- por milicianos de Hamás que asaltaron su casa en el kibutz Be'eri el 7-O. Se cree que fue asesinado durante el masacre terrorista y que su cuerpo sigue retenido en la Franja.

23 años Bar Abraham Kupershtein

Se encontraba trabajando como vigilante de seguridad en la fiesta rave del desierto Supernova la mañana del 7 de octubre. Durante los ataques salvó a decenas de personas hasta caer en manos de los terroristas, que luego difundieron un vídeo de su captura. Era el sostén económico de su madre, Julie, de su padre, Tal, y de sus cuatro hermanos pequeños.

24 años Eitan Mor

El 7-O se encontraba trabajando como guardia de seguridad en la fiesta del desierto Supernova cuando los terroristas de Hamás irrumpieron y le secuestraron. En julio de 2024, el padre de Eitan, Tzvika, comentó que habían recibido una señal de vida de Eitan «hace cuatro meses». Desde entonces no se ha vuelto a tener noticias de su paradero.

36 años Maxim Herkin

De doble nacionalidad ruso-israelí, fue dado por muerto tras los ataques del 7-O. El día de su fallecimiento había acudido al festival Nova por casualidad, invitado por amigos a última hora. Era la primera vez que iba a una rave. Además de su madre y su hermano de 11 años tenía una hija de 3 años.

21 años Rom Braslavski

Secuestrado el 7-O durante el ataque al festival de música Nova, en el que trabajaba como guardia de seguridad. Se encuentra cautivo en Gaza. En un vídeo del pasado agosto, Rom aparece visiblemente desnutrido, suplicando por comida, agua y asistencia médica.

24 años Sahar Baruch

Originario del kibutz Be'eri, fue secuestrado por Hamás el 7 de octubre de 2023. El 8 de diciembre de ese año el ejército reconoció que Sahar había fallecido durante un intento de rescate en Gaza. Se especula que pudo haber sido abatido por fuego israelí durante la operación. Su cuerpo permanece en Gaza.

27 años Segev Kalfon

Secuestrado por Hamás el 7-O durante el ataque al festival Nova, cerca de Re'im. Originario de Dimona, trabajaba en la panadería familiar y estudiaba Finanzas. Su familia ha recibido señales de vida que indican que continúa con vida.

41 años Tal Haimi

Residía en el kibutz Nir Yitzhak. Está casado y es padre de tres hijos pequeños. Durante los atentados fue secuestrado por Hamás mientras luchaba contra los infiltrados y, posteriormente, asesinado en cautiverio. Su cuerpo permanece en Gaza.

38 años Tamir Adar

Vivía en el kibutz Nir Oz. Durante el ataque de Hamás a su comunidad, Tamir, casado, padre de dos hijos de 7 y 3 años y miembro de la unidad de respuesta rápida del kibutz, fue asesinado mientras defendía su hogar y su familia, que sobrevivió a la masacre al refugiarse en una habitación. Su abuela, Yaffa Adar, también fue tomada como rehén, pero liberada al mes siguiente durante una tregua humanitaria.

20 años Tamir Nimrodi

Tomado como rehén por Hamás el 7-O en la base de coordinación y enlace de Gaza (DCO), cerca del cruce de Erez, donde servía como oficial de educación. Desde su secuestro, su familia no ha recibido señales de vida ni información desu paradero. Su madre, Herut Nimrodi, teme que esté muerto.

35 años Uriel Baruch

Secuestrado por los terroristas durante el ataque al festival de música Nova, en el desierto de Negev. Asistió al evento con su amigo Michel Yoav, asesinado en el lugar. En un vídeo difundido en redes sociales, se observa el automóvil de Baruch con su amigo muerto dentro y a él tendido en el suelo. El ejército israelí identificó el cuerpo de Michel y determinó que Baruch había sido capturado. El 26 de marzo de 2024, el Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos confirmó que el joven Baruch fue asesinado en cautiverio. Su cuerpo sigue en Gaza.

24 años Yosef-Haim Ohana

Fue otro de los secuestrados por Hamás el 7-O durante el ataque al festival de música Nova, en el desierto de Negev, mientras ayudaba a trasladar a los heridos. Su familia ha recibido señales de vida y el pasado mayo se difundió un video en el que aparece debilitado, pidiendo el fin de la guerra.

53 años Yossi Sharabi

Secuestrado por los islamistas durante los ataques al kibutz Be'eri. En un vídeo propagandístico deHamás, Sharabi aparece junto a otros dos rehenes, Noa Argamani e Itay Svirsky, pidiendo el fin de la guerra y condiciones más humanas. Al final de la grabación, se muestran los cuerpos sin vida de Sharabi y Svirsky, con la afirmación de que ambos murieron en ataques aéreos israelíes.

28 años Ziv Berman

Secuestrado junto a su hermano gemelo Gali durante el ataque de Hamás al kibutz Kfar Aza. Ambos siguen retenidos en Gaza. El pasado 10 de septiembre cumplieron 28 años en cautiverio.

31 años Avinatan Or

Fue secuestrado el 7-O en el festival de música Nova, junto con su novia, la rehén rescatada Noa Argamani, quien aseguró que los terroristas de Hamás los encontraron en su coche mientras intentaban escapar. En marzo de 2025 varios rehenes liberados aseguraron que Avinatan seguía con vida.

35 años Elkana Bohbot

De doble nacionalidad israelí-colombiana, fue raptado mientras trabajaba en el equipo logístico del festival Nova. Está casado y tiene un hijo pequeño. El pasado 24 de marzo de 2025, Hamás difundió un video de Elkana junto a otro rehén, Yossef-Haïm Ohana, de 24 años, en el que ambos critican el fin de la tregua que pulverizó el Gobierno de Benjamín Netanyahu con un ataque sorpresa que dejó cientos de muertos.

26 años Guy Iluz

Fue herido y secuestrado por Hamas cuando intentaba huir del festival de música Supernova el 7 de octubre. Según relatos de rehenes liberados, Iluz falleció a causa de sus heridas en un hospital de Gaza. Su muerte se confirmó en diciembre de 2023.

27 años Inbar Hayman

Es la última rehén mujer que queda en Gaza. Fue asesinada mientras trataba de ser capturada en la fiesta rave en el desierto de Nova el 7 de octubre de 2023, a la que acudió en calidad de oficial. Su cuerpo sigue en manos de Hamás.

19 años Itay Chen

Es el rehén estadounidense más joven en manos de los islamistas. Murió el 7-O defendiendo a civiles que vivían en una zona agrícola cerca de la frontera con Gaza.

21 años Omer Neutra

Creció en Estados Unidos y a los 18 años viajó a Israel para cursar un año preparatorio. Fue aceptado para estudiar en una universidad de EE UU, pero decidió alistarse en el ejército. Murió combatiendo el 7 de octubre de 2023 y su cuerpo fue llevado por Hamás a Gaza.

21 años Joshua Luito Mollel

Natural de Tanzania, hacía prácticas en el kibutz Nahal Oz cuando fue secuestrado por Hamás, que grabó su asesinato. Su cadáver sigue retenido en Gaza.

Lior Rudaeff

Era un argentino asentado en el Kibutz Nir Yitzchak que fue asesinado el 7 de octubre. Su cuerpo se encuentra retenido en la Franja.

22 años Matan Angrest

Secuestrado el 7-O en el kibutz Nahal Oz, fue utilizado en un vídeo propagandístico de Hamás en el mes de marzo. La familia denunció el estado psicológico en el que se encontraba el joven al alegar que no podía mover con normalidad la mano derecha, tenía la nariz rota y sus ojos y boca presentaban signos de asimetría.

25 años Matan Zangauker

Es el hijo de Einav Zangauker, una de las familiares de los rehenes más críticas con el primer ministro, Benjamín Netanyahu, y una de las caras más visibles del movimiento.

73 años Meny Godard

Secuestrado por Hamás el 7-O al igual que su esposa, Ayelet, que fue asesinada. El cuerpo de la mujer fue localizado e identificado casi dos semanas después de los atentados, pero el de Godard continúa en Gaza.

47 años Omri Miran

Vecino del kibutz Nahal Oz, fue secuestrado el 7-O y sigue cautivo en Gaza. Está casado y es padre de dos niñas pequeñas. Ha aparecido en videos de propaganda donde pide su liberación, y rehenes liberados confirmaron que hasta mediados de 2024 estaba vivo.

54 años Ronen Engel

Fotógrafo y voluntario de Magen David Adom, fue tomado como rehén por Hamás el 7 de octubre de 2023 junto a su esposa Karina y sus dos hijas, Mika y Yuval, en el kibutz Nir Oz. Su familia fue liberada el 27 de noviembre de ese mismo año, pero el 1 de diciembre, el ejército israelí confirmó que Ronen había sido asesinado en cautiverio. Su cuerpo permanece en Gaza.

24 años Bipin Joshi

Formaba parte de un grupo de estudiantes agrícolas nepalíes que había llegado a Israel en el marco de un programa académico para cuidar huertos de naranjos y limones. Fue secuestrado en el kibbutz Alumim ppr los islamistas.

43 años Sontisek Rintalk

Era un trabajador agrícola tailandés que fue secuestrado por Hamás el 7-O mientras laboraba en los huertos del kibutz Be'eri, cerca de la frontera con Gaza. Ese mismo día fue asesinado durante el ataque y su cuerpo permanece en poder de Hamás.

39 años Muhammad Al-Atarash

Era un soldado en la Unidad de Rastreadores Beduinos de la Brigada Norte de la División de Gaza. Según el portal N12, Alatrash estaba casado con dos mujeres y era padre de 13 hijos. Los terroristas lo asesinaron el 7 de octubre y su cuerpo fue llevado a Gaza.

28 años Gali Berman

Fue secuestrado junto a su gemelo, Ziv Berman el 7 de octubre del kibutz Kfar Aza. El pasado 10 de septiembre fue su segundo cumpleaños cautivos por Hamás.

23 años Hadar Goldin

Era teniente de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y falleció durante la operación Margen Protector, en 2014, y su cuerpo ha estado retenido por Hamás desde entonces. Su madre, Leah Goldin, lidera campañas, junto al resto de familias de rehenes, para lograr su repatriación.