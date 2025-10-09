Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Trump durante su comparecencia con el presidente finlandés Alexander Stubb Reuters

Trump: «Quizás deberíamos expulsar a España de la OTAN»

T. Nieva

Jueves, 9 de octubre 2025, 20:57

Comenta

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha vuelto a dar muestras este jueves de las malas relaciones de su Gobierno con el de Pedro Sánchez. Durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca con el presidente de Finlandia Alexander Stubb, insistió en la necesidad de que España se comprometa cuanto antes a aumentar el gasto en defensa hasta alcanzar el 5% del PIB. Y si no lo hace, ha amenazado, la OTAN debería expulsar a España de su organización.

Trump ha asegurado que en la reunión de la OTAN celebrada en La Haya durante el pasado junio los 32 aliados se comprometieron a elevar el gasto en defensa del 2% al 5%. «Tuvimos un rezagado: fue España. Hay que llamarles y averiguar por qué se han quedado rezagados. A ellos también les va bien. Lo curioso es que, gracias a muchas de las cosas que hemos hecho, les va bien. No tienen excusa para no hacerlo (incrementar el gasto en defensa). Pero no pasa nada. Quizás deberíamos expulsarlos de la OTAN», ha insistido.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Brutal agresión a plena luz del día en Las Palmas de Gran Canaria
  2. 2 El Supremo ratifica la pena al condenado a 97 años de cárcel por fotografiar desnudas o en poses sexuales a 35 menores
  3. 3 El PSOE sale de dudas y facilita la moción de censura en Valsequillo
  4. 4 «No puedo dejar la ventana abierta por la noche»
  5. 5 «Hay sensación de inseguridad»: el miedo se apodera de Triana
  6. 6 Canarias se libra del impacto de la DANA y la Aemet da la buena noticia para el fin de semana
  7. 7 El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria limita desde hoy el horario de las terrazas de Joaquín Costa
  8. 8 El PSOE abrirá expediente de expulsión a Víctor Navarro si apoya la moción de censura en Valsequillo
  9. 9 La viñeta de Morgan de este jueves 9 de octubre
  10. 10 La Aemet da carpetazo a la calima y Canarias se prepara para la vuelta a los 30 grados

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Trump: «Quizás deberíamos expulsar a España de la OTAN»

Trump: «Quizás deberíamos expulsar a España de la OTAN»