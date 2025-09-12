Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

El secretario general de la Alianza Atlántica, Mark Rutte, en una foto de archivo. EFE

La OTAN lanza una operación militar con cazas para reforzar su defensa en el Este, tras el derribo de drones rusos en Polonia

La Alianza Atlántica pondrá en marcha esta iniciativa «inmediatamente» para vigilar su frontera Este y protegerse ante «cualquier amenaza rusa»

Olatz Hernández

Olatz Hernández

Corresponsal. Bruselas

Viernes, 12 de septiembre 2025, 16:34

Los sistemas antiaéreos de la OTAN detectaron y derribaron rápidamente los drones rusos que invadieron el espacio aéreo de Polonia en la madrugada del miércoles. ... A pesar del éxito de esta intervención, la Alianza Atlántica no quiere que ningún incidente similar le pille por sorpresa por lo que planea lanzar una operación militar para reforzar su flanco Este, en la que participarán tropas de diferentes Estados miembros y «elementos específicos» diseñados para combatir drones. 

