Todo lo que se sabe del bombardeo ruso sobre Polonia

El Ejército polaco registró diecinueve «incursiones» (drones) en el espacio aéreo polaco. La alarma saltó a las 1.30 (hora local) y ha finalizado a las 7.00 horas. Es la primera ocasión en la que Polonia ha mantenido una confrontación armada con una «amenaza» rusa desde el comienzo de la invasión de Ucrania en febrero de 2022.

Los drones aparentemente fueron Geran-2 (denominación rusa del iraní Shahed-136). Los militares habían recuperado anoche los restos de más de una docena. No hubo víctimas y los daños resultaron escasos al caer en campo abierto. Solo se registraron destrozos en el tejado de una casa.

Dron 'Geran-2' Denominación rusa del dron iraní 'Shahed-136' Carga explosiva: 30-50 kg 200 kg de peso Motor muy ruidoso de 50CV (cuatro cilindros, dos tiempos) Sin sistemas ópticos: no reconocen el terreno sobre el que vuelan. Se guían por GPS y sistemas de guía inercial para mantener el rumbo cuando pierden señal: solo son efectivos contra objetivos estáticos preseleccionados. Velocidad de vuelo: 190 km/h Como son fáciles de interceptar, se lanzan en enjambres para intentar que una parte de ellos sobrepase las defensas. Capacidad de vuelo estimada: hasta 2.500 km

En la operación nocturna volaron aviones de combate F-16 polacos, F-35 de las fuerzas aéreas holandesas y aviones de reconocimiento AWACS italianos. También participaron aviones-cisterna de la OTAN. Desde tierra fueron utilizadas baterías antiaéreas polacas y de los países aliados.

Fuerza Aérea de Polonia F-16 'Fighting Falcon' 'Halcón luchador' 9,8 m Caza polivalente monomotor (primeras versiones en servicio desde 1978) Fuerza Aérea de los Países Bajos F-35 'Lightning 2' 'Rayo 2' 11 m Caza de quinta generación (primeras versiones en servicio desde 2018)

Los cazas interceptaron tres drones que representaban una amenaza real para la seguridad de la población. La trayectoria de los drones no ha sido aclarada. Unas fuentes indican que despegaron desde el Donbás ocupado por los rusos mientras crece la hipótesis de que volaron desde Bielorrusia.

En principio, formaban parte de una oleada coordinada para bombardear masivamente durante la noche quince provincias ucranianas. La artillería del Kremlin desplegó 415 drones y al menos 44 misiles balísticos y de crucero. Los aparatos que traspasaron la frontera iban destinados supuestamente a objetivos ucranianos en Leópolis y Volinia.

Uno de los 'Shahed' 'tuneados' viajó hasta 300 kilómetros dentro del territorio polaco antes de estrellarse en un campo cerca de Mniszków, en la demarcación de łódzkie. Otro fue encontrado en Czosnówka , a unos 50 kilómetros de la frontera entre Polonia y Bielorrusia. También se hallaron restos en Cześniki, Krzywowierzba-Kolonia, Oleśno, Wielki Łan, Wohyń, Wyhalew, Wyryki y Zabłocie-Kolonia. Llegaron lo suficientemente lejos para obligar a cerrar cuatro aeropuertos, entre ellos el principal de Varsovia, y confinar a decenas de miles de personas en sus casas.

