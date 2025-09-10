Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo Fernando Clavijo recibe al Lehendakari, en directo: una visita oficial para reforzar la cooperación científica
El alto mando de las fuerzas armadas evalúa la intrusión de drones rusos en el país. EFE

Polonia derriba varios drones rusos tras «una violación sin precedentes del espacio aéreo»

Varsovia activa el artículo 4 de la OTAN y llama a consultas a los aliados para determinar la amenaza que supone la intrusión de una veintena de aviones no tripulados, supuestamente extraviados

Miguel Pérez

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 06:05

Cazas polacos se han visto obligados este miércoles a derribar un grupo de drones rusos que han penetrado «repetidamente» en su espacio aéreo durante una ... ofensiva del Kremlin contra el oeste de Ucrania. El Comando Operacional de las Fuerzas Armadas (RFA) desplegó aviones de combate después de seguir la trayectoria de los «objetos hostiles» que habían traspasado las fronteras. En la operación han participado equipos de vigilancia y defensa de los países aliados más próximos, es decir, de la OTAN.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Investigaciones desvelan que el pesquero marroquí encallado en Lanzarote era una patera con cinco migrantes a bordo
  2. 2 Miedo e incertidumbre sobre el futuro de la gestión de Las Canteras
  3. 3 Queda aplazado el desahucio que dejaba a la familia de Moisés García en la calle con seis menores
  4. 4 Un hombre armado con un cuchillo atraca un supermercado en Jinámar y huye con el dinero
  5. 5 Así se gastó el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria 111.477 euros en la gala de elección del cartel del carnaval
  6. 6 La viñeta de Morgan de este jueves 11 de septiembre
  7. 7 Kirian anunciará hoy el alta médica y su inminente vuelta a los terrenos de juego
  8. 8 El Gobierno español «asume» ante la UE limitar la venta de vivienda a no residentes en Canarias
  9. 9

    Matan a un líder juvenil aliado de Trump de un tiro en el cuello durante una charla: «Es un mártir de la verdad», dice el presidente
  10. 10

    Polonia cierra sus fronteras aéreas con Bielorrusia y Ucrania

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Polonia derriba varios drones rusos tras «una violación sin precedentes del espacio aéreo»

Polonia derriba varios drones rusos tras «una violación sin precedentes del espacio aéreo»