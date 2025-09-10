La OTAN alerta de que la intrusión de los drones en Polonia aumenta el riesgo de una escalada bélica

La OTAN advierte del riesgo de una escalada bélica tras la incursión de una veintena de drones rusos está pasada madrugada en Polonia. El Consejo ... de la OTAN ha analizado este miércoles en Bruselas el incidente y llegado a la conclusión de que Moscú «ha sido absolutamente imprudente», en declaraciones del secretario general, Mark Rutte. En una dura declaración, el político ha recordado que la Alianza «defenderá cada territorio aliado» y se ha lamentado de que lo ocurrido este miércoles «no sea un incidente aislado».

La Alianza aguardaba la reacción de Donald Trump, que no ha podido ser más escueta. «¿Qué Rusia viola el espacio aéreo de Polonia? ¡Allá vamos!», ha exclamado en una primera reacción, sobría pero que enviaría a Moscú el mensaje de que EE UU está dispuesto a reforzar la defensa en el flanco oriental. De hecho, el inquilino de la Casa Blanca recibió al presidente polaco, Karol Nawrocki, la semana pasada en Washington y se ofreció a incrementar la presencia militar en el país. Los asesores de defensa de EE UU evalúan este miércoles los informes de la intrusión rusa y está noche Trump y Nawrocki conversarán por teléfono.

El primer ministro polaco, Donald Tusk, ha destacado la envergadura de la acciín rusa y la ha calificado como el «momento más cercano a un conflicto desde la II Guerra Mundial». Sin embargo, ha querido enviar un mensaje de calma ante la creciente tensión internacional tras la que ha sido la primera respuesta militar de un país de la OTAN contra una »amenaza« militar rusa. «No hay razón para afirmar que estamos en guerra, pero no cabe duda de que esta provocación es incomparablemente más peligrosa desde la perspectiva de Polonia que cualquier otra anterior«, ha advertido el primer ministro.

En su opinión, las señales que ha recibido su gabinete de los jefes de Estado de la Unión Europea y la OTAN «indican que todos son conscientes de que se trata de una guerra común» y ha dejado clato que «Polonia apoyará a Ucrania», el país que «soporta toda la carga de la resistencia a la agresión rusa. Esto es importante para nuestra seguridad», ha enfatizado.

Tusk ha revelado que mantiene un contacto permanente con los aliados y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, para garantizar que si se repite un incidente de estas características (lo cual no sería raro dado los intensos bombardeos que planifica Rusia), «podamos responder con la misma eficacia a la amenaza en las próximas horas, días y semanas. Esta es la primera vez que se derriban drones rusos sobre el territorio de un Estado miembro de la OTAN. Todos nuestros aliados se están tomando la situación muy en serio», ha enfatizado.

La jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, ha reaccionado esta mañana a lo que ha calificado como «la violación de espacio aéreo más seria de Rusia desde que comenzó la guerra». Según la política estonia, «todo indica que fue intencionado, no accidental», una hipótesis que también ha puesto sobre la mesa el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski. Kallas ha mostrado su «total solidaridad» con Varsovia y apuntado que Rusia «está escalando la guerra y no poniéndole fin». La responsable comunitaria de Exteriores ha pedido más respaldo a Ucrania, al tiempo que ha señalado que la UE apoyará «iniciativas como el Escudo Oriental de Defensa», propuesto precisamente por Polonia.

«Simplemente inaceptable», dice Macron

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se ha mostrado más cauta que su compañera de gabinete a la hora de establecer la intencionalidad o no del incidente. Ha considerado que la acción rusa ha sido «imprudente y sin precedentes» antes de mostrar su «plena solidaridad» con Polonia y advertir: «La UE defenderá cada centímetro de su territorio». Von der Leyen aseguró que «necesitamos sanciones más severas» y que la Unión ya trabaja en un nuevo paquete de castigos a la flota en la sombra rusa y el apartamiento de los recursos energéticos de este país.

Entre las reacciones europeas, el presidente francés, Emmanuel Macron, ha tachado de «simplemente inaceptable» la incursión de los drones rusos yr revalidado el compromiso galo con «la seguridad de nuestros aliados». El jefe de la diplomacia italiana, Antonio Tajani, ha señalado que «este acto de agresión» constituye una« grave violación de la seguridad euroatlántica», aunque él está convencido de que cualquier acto de provocación tendrá una respuesta «solidaria y firme» de Europa.