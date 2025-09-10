Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Donald Tusk, durante el consejo extraordinario de su gabinete y el alto mando militar. EFE

La OTAN alerta de que la intrusión de los drones en Polonia aumenta el riesgo de una escalada bélica

El secretario general, Mark Rutte, critica la «absoluta imprudencia» de Rusia mientras Donald Trump exclama: «¿Que viola el espacio aéreo de Polonia? ¡Allá vamos!»

Miguel Pérez

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 11:05

La OTAN advierte del riesgo de una escalada bélica tras la incursión de una veintena de drones rusos está pasada madrugada en Polonia. El Consejo ... de la OTAN ha analizado este miércoles en Bruselas el incidente y llegado a la conclusión de que Moscú «ha sido absolutamente imprudente», en declaraciones del secretario general, Mark Rutte. En una dura declaración, el político ha recordado que la Alianza «defenderá cada territorio aliado» y se ha lamentado de que lo ocurrido este miércoles «no sea un incidente aislado».

