Vea la portada de CANARIAS7 de este jueves 21 de agosto de 2025
Imagen de Ciudad de Gaza desde la frontera israelí. AFP

Israel moviliza a 60.000 reservistas para el inminente asalto final a la Ciudad de Gaza

Netanyahu desoye la propuesta de tregua y ordena «acortar los plazos para tomar el control de los últimos bastiones de Hamás»

Mikel Ayestaran

Corresponsal. Estambul

Miércoles, 20 de agosto 2025, 10:54

Las fuerzas de Israel «ya controlan las afueras de la ciudad», anunció el portavoz del ejército, Effie Defrin, quien confirmó que se están dando los ... pasos preliminares a la invasión de la Ciudad de Gaza, el mayor centro urbano de la Franja. Tras la aprobación de Israel Katz, ministro de Defensa, de los planes militares para esta operación, en las próximas horas Benjamín Netanyahu recibirá todos los detalles. La oficina del primer ministro adelantó que el dirigente conservador «ha ordenado que se acorten los plazos para tomar el control de los últimos bastiones terroristas y derrotar a Hamás». Netanyahu tiene prisa y, mientras Egipto y Catar esperan la respuesta a la nueva propuesta de alto el fuego para Gaza aceptada por Hamás, refuerza su apuesta por la vía militar.

