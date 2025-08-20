Israel moviliza a 60.000 reservistas para el inminente asalto final a la Ciudad de Gaza

Las fuerzas de Israel «ya controlan las afueras de la ciudad», anunció el portavoz del ejército, Effie Defrin, quien confirmó que se están dando los ... pasos preliminares a la invasión de la Ciudad de Gaza, el mayor centro urbano de la Franja. Tras la aprobación de Israel Katz, ministro de Defensa, de los planes militares para esta operación, en las próximas horas Benjamín Netanyahu recibirá todos los detalles. La oficina del primer ministro adelantó que el dirigente conservador «ha ordenado que se acorten los plazos para tomar el control de los últimos bastiones terroristas y derrotar a Hamás». Netanyahu tiene prisa y, mientras Egipto y Catar esperan la respuesta a la nueva propuesta de alto el fuego para Gaza aceptada por Hamás, refuerza su apuesta por la vía militar.

Katz anunció que la operación para el asalto de la ciudad de Gaza se denominará 'Carros de Gedeón II'. El ministro ordenó el envío de cartas de alistamiento a 60.000 reservistas y la cadena pública KAN informó de que otros 20.000, que están en activo, han sido notificados de que su período de servicio se extiende debido a la operación. Desde el ministerio se indicó que estos reservistas serán destinados a la fuerza aérea, inteligencia y funciones de apoyo o reemplazo de soldados estacionados fuera de Gaza. El plan indica que es una operación a largo plazo por lo que el número final de reservistas que podrían entrar en combate llegaría a los 130.000.

Las autoridades estudian la propuesta de alto el fuego aceptada por Hamás pero, por ahora, lo único que ha dicho Netanyahu al respecto es que los islamistas están bajo «una presión atómica»

Los medios israelíes aseguran que las autoridades estudian la propuesta de alto el fuego, aceptada el lunes por Hamás, pero hasta ahora lo único que ha dicho Netanyahu al respecto es que los islamistas están bajo «una presión atómica». Esa presión es el asalto a gran escala del principal núcleo urbano, en el que sobrevive casi un millón de personas que se verán obligadas a desplazarse al sur por la fuerza. Israel lleva días castigando barrios de la Ciudad de Gaza para hacerlos inhabitables y decenas de miles de vecinos ya han tenido que escapar. Estos intensos bombardeos son el paso previo a la entrada de juego de las cinco divisiones y doce brigadas de combate que tomarán parte en el asalto terrestre, adelantó la cadena KAN.

El anuncio de Katz llenó de desconsuelo a las familias de los 50 rehenes que quedan en la Franja, de ellos se calcula que al menos 20 siguen con vida, y calificaron la decisión de «una puñalada en el corazón de las familias y la opinión pública israelí». Uno de los portavoces del Foro de Familias de Rehenes y Personas Desaparecidas exigió «una reunión urgente con el ministro de Defensa y el jefe del Estado Mayor para que nos expliquen cómo garantizan que la operación 'Carros de Gedeón II' no resulte en el asesinato de los secuestrados».

Fracaso de la primera fase

Katz anunció en mayo el lanzamiento de la operación 'Carros de Gedeón I', un nombre bíblico inspirado en el guerrero que lideró a un grupo de solo 300 hombres que vencieron al gran ejército de los madianitas. La primera parte de la operación «Gedeón», que se traduce como «destructor», tenía como objetivos «derrotar a Hamás y liberar a los rehenes», en palabras de Katz, quien también habló de «conquistar Gaza». Los militares no tardaron en matizar estas palabras y dijeron que tomarían el control del 75 por ciento del territorio. Pasados los meses no se han cumplido los objetivos, pero Katz insiste en el uso máximo de la fuerza para lograr los mismos objetivos marcados desde el 7 de octubre.

El aparato militar de Hamás está debilitado, pero mantiene la capacidad de combate en pequeños grupos y a base de emboscadas y bombas trampa. Al poco de anunciarse el inicio de la nueva operación los islamistas emboscaron a un grupo de militares en Jan Younis y al menos 3 soldados resultaron heridos.

Esta operación también abrió las puertas a la Gaza Humanitarian Foundation (GHF), el organismo privado impulsado por Estados Unidos e Israel para reemplazar a la ONU en la distribución de ayuda. El trabajo de la GHF también ha fracasado y sus puntos de reparto de ayuda se han convertido, según la ONU, en «trampas mortales» para una población desesperada y muerta de hambre debido al bloqueo total impuesto por Netanyahu.