Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un hombre huye del norte de Gaza sobre un vehículo cargado con sus enseres. Reuters

Israel aspira a movilizar hasta 100.000 reservistas y baraja reclutar soldados en la diáspora

El asalto a Ciudad de Gaza que prepara Netanyahu presiona a Hamás a aceptar la última propuesta de tregua temporal

Mikel Ayestaran

Corresponsal. Estambul

Lunes, 18 de agosto 2025, 18:21

En medio de los preparativos israelíes para la operación terrestre a gran escala para la conquista de Ciudad de Gaza, Hamás respondió este lunes de ... forma positiva a la última propuesta de alto el fuego temporal presentada por los mediadores, que contempla una tregua de sesenta días. Un movimiento que, a juicio del primer ministro hebreo, Benjamín Netanyahu, evidencia que los islamistas se encuentran «bajo una enorme presión».

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Salvan a una mujer que estaba subida a una torre eléctrica de alta tensión en Las Palmas de Gran Canaria
  2. 2 La MetroGuagua arrasa más de 300 árboles
  3. 3 Las familias canarias que no pueden veranear: «Las Alcaravaneras son sus vacaciones»
  4. 4 El impacto de la estabilización en Educación: 567 interinos canarios, sin destino el próximo curso
  5. 5 Nadie dijo que iba a ser fácil
  6. 6 ¿Qué es el pickleball y por qué está de moda?
  7. 7 Hasta siempre, Atilio
  8. 8 Buscan a Minerva de los Milagros A. P., desaparecida en Las Palmas de Gran Canaria
  9. 9 San Isidro, castañeros y papas a mansalva
  10. 10 El humor de Morgan de este lunes 18 de agosto

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Israel aspira a movilizar hasta 100.000 reservistas y baraja reclutar soldados en la diáspora

Israel aspira a movilizar hasta 100.000 reservistas y baraja reclutar soldados en la diáspora