Israel amenaza a Irán con bombardear su territorio

Israel e Irán se cruzan amenazas mientras el resto del mundo guarda la respiración ante el riesgo de una extensión de la guerra de Gaza. Las cerca de 34.000 víctimas mortales contabilizadas ya entre ambos bandos en la contienda de la Franja no parecen todavía bastantes para que los dirigentes de Tel Aviv y Teherán reflexionen sobre el peligro de globalizar en Oriente Próximo un conflicto histórico agudizado desde el ascenso del republicanismo teocrático del ayatolá Jomeini.

Tanto a israelíes como a iraníes todavía les queda mucha leña para alimentar el fuego de la discordia. Con el reciente bombardeo sobre un edificio consular persa en Damasco y los siete miembros de la Guardia Revolucionaria muertos de fondo, los dardos dialécticos vuelan de un país a otro. Hasta ahora son sólo palabras, pero el temor general es que en un futuro no muy lejano puedan ser sustituidas por artefactos destructivos.

A ambos bandos les interesa mantener la tensión y extender la sensación de fortaleza ante el enemigo. El ayatolá Jamenéi, actual Líder Supremo del régimen teocrático de Teherán, no quiso dejar morir este miércoles la amenaza de respuesta contundente al ataque sufrido en territorio sirio. «Cuando los sionistas atacan uno de nuestros consulados es como si atacaran nuestra tierra». Por ello, anunció durante un discurso televisado tras las oraciones del Aid al-Fitr, la fiesta que marca el final del Ramadán, que «el régimen malvado cometió un error, debe ser castigado y será castigado». Una vez más evitó aclarar los términos del escarmiento programado contra Israel.

Posible respuesta

Las inteligencias occidentales especulan sobre la posible respuesta persa, que podría pasar por un ataque propio o a través de grupos armados afiliados en la región. Sea cual sea la opción elegida, el Gobierno de Benjamín Netanyahu promete una ira bíblica, pero, quizás por consejo de Estados Unidos, podría mirar hacia otro lado ante una agresión subsidiaria. Aunque nunca con una acción directa.

Lo dejaron claro también este miércoles los ministros de Defensa, Yoav Gallant, y Asuntos Exteriores, Israel Katz, hebreos. Si Irán protagoniza una ofensiva, sea cual sea, desde su propio suelo, habrá «un respuesta muy eficaz, muy poderosa» en el propio feudo enemigo, advirtieron mediante una retórica cada vez más beligerante hacia el adversario secular. «Sabremos reaccionar muy rápidamente con una acción ofensiva decisiva contra el territorio de quien ataque el nuestro, sin importar dónde esté, en todo Medio Oriente. Tenemos esta capacidad», afirmó Gallant.

La Casa Blanca ya visualiza el peor de los escenarios en año electoral. Gran parte de las opciones de Joe Biden de resistir en noviembre la segura embestida de Donald Trump en la cita con las urnas de noviembre pasa por el fin de la guerra de Gaza. Netanyahu también piensa en su futuro y poco parece importarle el de su colega estadounidense. Es más, cree que su suerte mejorará si los republicanos vuelven a gobernar.

La disparidad entre Washington y Tel Aviv es cada vez más evidente. Biden censura a Netanyahu cada vez que realiza una intervención pública. En la noche del martes –madrugada del miércoles en España– volvió a calificar «error» la gestión de la guerra. «Es intolerable», que el líder hebreo se niegue a establecer alto el fuego que permita la entrada de asistencia humanitaria. «Lo que pido a los israelíes es que permitan, durante las próximas seis u ocho semanas el acceso total de todos los alimentos y medicinas. He hablado con todos, los saudíes, los jordanos y los egipcios. Están preparados para entrar. Están preparados para trasladar esta comida. Y creo que no hay excusa para no atender las necesidades médicas y alimentarias de esas personas. Debería hacerse ya», añadió.