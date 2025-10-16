Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Imagen de los dos féretros con cadáveres de rehenes israelíes entregados este miércoles por Hamás. EFE

La guerra por los cadáveres entre Hamás e Israel

Los islamistas anuncian que han entregado ya los diez cadáveres de rehenes en su poder y reclaman equipamiento especial para la búsqueda del resto

Mikel Ayestaran

Enviado especial. Jerusalén

Miércoles, 15 de octubre 2025

Comenta

Donald Trump dijo sobre Hamás en marzo que «solo la gente enferma y retorcida conserva cuerpos, ¡y ustedes son enfermos y retorcidos!». Siete meses después ... los cadáveres de los rehenes se han convertido en el primer problema al que se enfrenta el acuerdo de alto el fuego y Trump se habrá llevado una sorpresa al conocer que Israel conserva más de 700 cuerpos de palestinos y cada vez que Hamás le entrega los restos de un rehén, ellos también devuelven cadáveres a cambio.

