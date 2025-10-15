Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo El Pleno del Parlamento, en directo: Clavijo responde a cuestiones sobre vivienda y los compromisos del Estado
Momento en el que los cadáveres de los últimos rehenes llegan al instituto forense de Tel Aviv. AFP

Hamás incluye a un gazatí anónimo entre los cuerpos de los últimos cuatro rehenes devueltos a Israel

El ejército solo confirma las identidades de Tamir Nimrodi, Uriel Baruch y Eitan Levy e insta a los islamistas a «hacer todos los esfuerzos» para recuperar los restos de los demás cautivos fallecidos

M. Pérez

Miércoles, 15 de octubre 2025, 10:10

Comenta

Uno de los cuatro últimos cuerpos devueltos por Hamás a Israel no pertenece a un rehén. Así lo desvelan este miércoles los medios hebreos tras ... conocerse el resultado de las autopsias de los restos que fueron entregados durante la noche del martes a la Cruz Roja en un lugar indeterminado de la Franja. Tres de los cadáveres pertenecen al sargento Tamir Nimrodi , de 18 años; Uriel Baruch, de 35, y Eitan Levy, de 53 años. El cuarto sería el de un gazatí que no ha sido identificado.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Canarias se prepara para un golpe entre borrascas y la Aemet marca una fecha en el calendario
  2. 2 Desarticulada en Vecindario una trama de estafa espiritual
  3. 3 El taxi de Las Palmas de Gran Canaria cambia los taxímetros y empieza a cobrar las nuevas tarifas
  4. 4 Detenido el autor del apuñalamiento en Manuel Becerra en la noche del viernes
  5. 5 Detenido un hombre por violencia de género tras la fuga de su hijastra en Las Palmas de Gran Canaria
  6. 6 La Aemet publica una imagen que deja claro lo que impactará en Canarias en cuestión de horas
  7. 7 Condenado por delito electoral el exalcalde de Betancuria, Marcelino Cerdeña
  8. 8 El hospital Doctor Negrín estrena un sistema para geolocalizar a sus pacientes de Urgencias
  9. 9 Sindicatos y empresarios cierran un acuerdo y desconvocan definitivamente la huelga de las guaguas
  10. 10 Nace Musapiel, el primer cuero vegetal canario con fibra de platanera

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Hamás incluye a un gazatí anónimo entre los cuerpos de los últimos cuatro rehenes devueltos a Israel

Hamás incluye a un gazatí anónimo entre los cuerpos de los últimos cuatro rehenes devueltos a Israel