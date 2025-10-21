Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Kushner y Witkoff posan con algunos de los últimos rehenes devueltos por Hamás. Foro de Familias

Hamás intenta incluir a tecnócratas afines en el futuro gobierno de transición de Gaza

JD Vance llega a Israel en mitad de la creciente alarma en EE UU ante la posibilidad de que Netanyahu ordene desplegarse al ejército por la negativa de los islamistas a desarmarse

Miguel Pérez

Martes, 21 de octubre 2025, 11:36

Comenta

Hamás planea infiltrarse en el próximo Gobierno de transición de Gaza. La emisora pública israelí KAN ha informado este martes de que la organización islamista ... ha desarrollado un plan secreto para posicionar a algunos afines y habría suministrado sus nombres a Egipto, así como los de los mediadores que intervienen en la confección de esta autoridad de tecnócratas.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 La polémica con la Naciente y la Ley del Deporte: «Si no puedo beberme una cerveza con mis amigos, me quedo en casa»
  2. 2 El depósito de escombros en los puntos limpios de Gran Canaria cambiará para evitar la picaresca
  3. 3 La asociación de vecinos de La Montaña de Gáldar responde: «Fue una humillación injusta e innecesaria»
  4. 4 Se levanta el precinto municipal al Café Madrid
  5. 5 Combates simulados sobre el cielo de Canarias: las maniobras con cuatro países de la OTAN y la India
  6. 6 El novedoso cambio de la ayuda a domicilio: los barrios de Las Palmas de Gran Canaria serán atendidos por cuatro empresas
  7. 7 Si estás en Canarias y has sufrido la caída de Amazon, esto es lo que puedes reclamar
  8. 8 El Cádiz pierde en casa y la UD Las Palmas termina la jornada en puestos de ascenso directo
  9. 9 Un olor nauseabundo en la costa teldense preocupa a los vecinos de Melenara y Salinetas
  10. 10 Las Perreras quiere andar sin miedo: «Déjennos caminar, hágannos una acera»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Hamás intenta incluir a tecnócratas afines en el futuro gobierno de transición de Gaza

Hamás intenta incluir a tecnócratas afines en el futuro gobierno de transición de Gaza