Dos miembros de Hamás, delante de una excavadora en Gaza. Reuters

La falta de excavadoras y los combates complican la búsqueda de los rehenes israelíes muertos en Gaza

Hamás localiza el decimotercer cadáver y anuncia su entrega, pero denuncia que el cierre del paso de Rafah impide la entrada de material para los rescates

J. Gómez Peña

J. Gómez Peña

Domingo, 19 de octubre 2025, 16:53

Comenta

Las preciadas y escasas excavadoras que quedan en Gaza se han convertido en las mejores armas para la paz. Escoltadas por milicianos de Hamás, retiran ... montañas de escombros y cavan para sacar al aire los túneles donde el grupo islamista ocultaba a los rehenes y busca ahora los cadáveres de los cautivos que aún no ha entregado a las autoridades israelíes. Este domingo han localizado el decimotercer cuerpo. Quedan quince. El Gobierno de Benjamín Netanyahu no abrirá el paso fronterizo de Rafah hasta que tenga en su poder a todos los secuestrados fallecidos. En ese cruce sigue retenida la ayuda humanitaria y, como denuncia Hamás, también varias excavadoras. Son vitales para iniciar la reconstrucción de la Franja, donde casi el 90% de los edificios han sido destruidos por las bombas hebreas, y también para encontrar los cadáveres de los rehenes que faltan y consolidar así este inestable proceso de paz.

