Vea la portada de CANARIAS7 de este lunes 20 de octubre de 2025
Tanques y equipos blindados de ingeniería en la línea militar israelí.

Israel bombardea Gaza tras un tiroteo con Hamás que denota la fragilidad de la tregua

Netanyahu ordena al ejército que tome «medidas firmes» contra los ataques de los islamistas, que admiten no controlar a todas sus células

M. Pérez

Domingo, 19 de octubre 2025, 11:11

Comenta

Gaza regresó ayer al terror apenas una semana después de establecerse el alto el fuego. Un enfrentamiento con Hamás, que atacó con francotiradores y misiles ... a una unidad militar en el sureste de Rafah y causó la muerte a dos soldados, desencadenó la respuesta de Israel en forma de bombardeos aéreos sobre la mitad sur de la Franja. Al menos catorce palestinos perdieron la vida. Las explosiones retumbaron en las calles y produjeron de nuevo estampidas entre los residentes,

