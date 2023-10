Última hora de la guerra entre Israel y Hamás: Jordania, Egipto y los palestinos suspenden su reunión con Biden en Ammán

17:24

Seúl afirma que Pyongyang y Hamás comercian con armas y comparten inteligencia militar

El Ejército de Corea del Sur ha asegurado que Corea del Norte estaría detrás del entrenamiento y de la venta de armas a Hamás y no ha descartado que este supuesto vínculo pueda ser utilizado por Pyongyang para llevar a cabo un «ataque sorpresa».

«Se cree que Hamás está directa o indirectamente vinculado con Corea del Norte en varias áreas, como el comercio de armas, la orientación táctica y el entrenamiento», ha dicho un alto mando del Estado Mayor Conjunto en condición de anonimato a la agencia surcoreana de noticias Yonhap.

«Existe la posibilidad de que Corea del Norte pueda utilizar los métodos de ataque de Hamás para una invasión sorpresa a Corea del Sur», ha alertado esta misma fuente, para quien existen similitudes entre algunas de las tácticas empleadas por Hamás en este último ataque con las lanzadas por Pyongyang en el pasado.

Asimismo, ha revelado que los servicios de Inteligencia surcoreanos trabajan con la posibilidad de que Pyongyang estaría «exportando diversas armas a países y grupos armados de Oriente Próximo».

Entre estas podría estar el lanzagranadas norcoreano RPG F-7, según publicó Radio Free Asia, un medio de comunicación con sede en Washington y financiado por agencias dependientes de los gobiernos de Estados Unidos.

La fuente a la que ha tenido acceso la agencia surcoreana no se ha aventurado a afirmar si este arma fue proporcionado directamente a Hamás o a través de terceros países. No obstante, sí ha señalado que los proyectiles de artillería de 122 milímetros bajo la marca Bang-122 encontrados cerca de la frontera israelí es la misma munición utilizada en los ataques de artillería de Corea del Norte.

Por su parte, Pyongyang ha negado las acusaciones de que Hamás ha utilizado sus armas en este último ataque contra Israel, calificándolas de «rumor falso y sin fundamento», lanzado por Washington para desviar su responsabilidad de este conflicto.