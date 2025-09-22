Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Vea la portada de CANARIAS7 de este lunes 22 de septiembre de 2025
El éxodo, como el que estos días protagonizan los residentes de Gaza City que huyen por la costa al sur, es una constante de esta guerra. Reuters

La matanza de Gaza: esto vio la ONU para llamarlo «genocidio»

El informe de la ONU que atribuye a Israel una operación de exterminio en Gaza repasa minuciosamente informes forenses, testimonios de testigos y discursos de políticos y militares

Mercedes Gallego

Corresponsal. Nueva York

Domingo, 21 de septiembre 2025

La guerra no determina quién tiene razón, solo quién queda», decía Bertrand Russell. Y en la de Gaza, cada día quedan menos. Para mitad de ... esta semana, Israel decía haber demolido a bombazos 16 edificios de unos 12 pisos de altura solo en Ciudad de Gaza. Los niños corrían asustados tapándose los oídos. Algunos quedaban bajo los escombros. En esa guerra contra el terrorismo de Hamás en la que todo vale, nadie esperaba que los más inocentes salieran ilesos, pero lo que los médicos han ido encontrando no han sido solo heridas de metralla, sino balas de francotiradores directas a la cabeza, «incluyendo a niños de corta edad que sostenían banderas blancas improvisadas en rutas de evacuación».

Espacios grises

