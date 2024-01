Nigel Farage, el regreso del superviviente

Gerardo Elorriaga Sábado, 6 de enero 2024, 19:14 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X

LinkedIn

Telegram

Nigel Farage ha sobrevivido a un cáncer testicular, un accidente de avioneta y a tres semanas de convivencia con otros compañeros de fatigas en la jungla australiana. El promotor del Brexit ha participado en 'I'm A Celebrity Get Me Out of Here!', la versión ...

Este contenido es exclusivo para registrados ¿Ya estás registrado/a? Inicia sesión

Temas

Brexit