May procura dar una imagen de unidad para zanjar la crisis en su Gobierno

Con una foto rodeada de su gabinete de lo más sonriente, así es como la primera ministra británica, Theresa May , ha procurado dar por zanjada la crisis que en los últimos días ha agitado a su Gobierno a raíz de sus planes para un brexit suave.

Aunque estas renuncias no son de una envergadura similar a las de los dos ministros, revolvieron de nuevo al partido conservador en lo que parecía la jornada de calma después de la tormenta del lunes.

Sin embargo, dos de los vicepresidentes del partido, Ben Bradley y Maria Caulfield, que no ocupaban ningún cargo gubernamental, presentaron este martes su dimisión, también por discrepancias por el brexit , la salida del Reino Unido de la UE.

Esas renuncias dispararon los rumores sobre una posible moción de confianza de May como líder del Partido Conservador, que se han visto disipados después de que el portavoz conservador Graham Grady dijera que no ha recibido el mínimo de 48 peticiones de diputados torys necesarias.

May celebró este martes una reunión con sus nuevos ministros que calificó de "productiva", con miras a "una semana ocupada" en la que va a presentar el Libro Blanco con su futuro plan de relación bilateral con la Unión Europea (UE).

Desacuerdo con el libre comercio

Tanto Johnson como Davis decidieron dar un paso a un lado al no estar de acuerdo con el plan de May, que implica crear un área de libre comercio de bienes con la UE para cuando el Reino Unido ya no esté en el bloque comunitario, a partir del 29 de marzo de 2019.

Para la "premier", esa es una propuesta que sienta unas bases de negociación con Bruselas "responsables y creíbles", mientras que para Johnson condena al Reino Unido a convertirse en "una colonia" de la Unión Europea.

Con la desbandada de dos de las caras más reconocibles del Gobierno, la situación se tornaba tensa ayer para la primera ministra, que, rápidamente, buscó sustitutos para las dos carteras.

El que fue hasta el lunes secretario de varios ministerios Dominic Raab fue el elegido para ocupar el hueco dejado por Davis, mientras que el exresponsable de Sanidad Jeremy Hunt es el nuevo titular de Exteriores.