May quiere una relación comercial con la UE de competencia «justa»

Esta posición fue aplaudida por conservadores proeuropeos, llamados remainers , entre ellos Heidi Allen, que expresó en un tuit su satisfacción por estos puntos y dijo que May se mostró a favor de evitar las normas de la Organización Mundial de Comercio (OMC) y por la importancia de compartir datos.

May avisó que sólo deberían introducirse nuevos aranceles a los proveedores de servicios en el Reino Unido y la UE donde sea «absolutamente necesario» y destacó como prioritario un acuerdo para cubrir los servicios de radiodifusión y financieros.

En un discurso en Londres, May detalló los objetivos de su negociación con la UE, centrada en el periodo de transición y la relación comercial, sin apartarse de sus líneas rojas: la salida del mercado único europeo y de la unión aduanera y el fin de la jurisdicción del Tribunal Europeo de Justicia (TEJ) en territorio británico.

Las negociaciones que empiezan este mes en Bruselas tendrán cinco pilares: el respeto por el resultado del referéndum de la UE celebrado el 23 de junio de 2016, que el nuevo acuerdo entre Londres y Bruselas no fracase, que el pacto preserve los empleos y la seguridad, que respete al Reino Unido como país tolerante y moderno y que asegure la unidad del Reino Unido, explicó.

Desafíos para Irlanda e Irlanda del Norte

«Nuestra retirada de la UE causa unos particulares desafíos para Irlanda del Norte y para Irlanda. Nos unimos a la UE hace 45 años. No es sorprendente que nuestra decisión de marcharnos cause ansiedad y un deseo por lograr soluciones», dijo May.

Este compromiso con la «unión» de las cuatro naciones británicas deleitó al Partido Democrático Unionista (DUP) de Irlanda del Norte, de los que la primera ministra tiene su apoyo para poder gobernar tras perder la mayoría absoluta en las elecciones generales de 2017.

La líder del DUP, Arlene Foster, dijo que el discurso garantiza que no se levantará una «nueva frontera» comercial entre Irlanda del Norte y el resto del Reino Unido tras el “brexit”.

May recalcó que el objetivo es que el Reino Unido y la UE «permanezcan vinculados» por los «muchos lazos y valores» comunes.

«Vamos a avanzar (en las negociaciones) de manera calmada, con paciencia ante cada una de las posiciones. Es mi responsabilidad como primera ministra aportar el liderazgo para nuestro país en este momento crucial», afirmó la política conservadora.

Desde la oposición, el líder laborista, Jeremy Corbyn, dijo que el discurso no aporta ninguna «claridad ni un verdadero sentido de las prioridades» ante la negociación del “brexit” y que «añaden más confusión».