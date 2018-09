May exige a la UE que presente alternativas para desbloquear el ‘brexit’

En un discurso televisado desde su residencia oficial de Downing Street, May recalcó que prefiere una ruptura abrupta con la UE el próximo 29 marzo que un "mal acuerdo" para el Reino Unido, y admitió que el diálogo se encuentra en un impasse, con ambas partes aún alejadas en cuestiones clave.

El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, advirtió el jueves a May de que su propuesta, conocida como el plan de Chequers, "no va a funcionar", porque "minaría el mercado único" al permitir la libre circulación de mercancías a través del Canal de la Mancha, pero no de personas, servicios y capitales.

La propuesta británica pasa por crear un área de libre comercio de bienes entre el Reino Unido y la UE, lo que permitiría mantener sin aduanas la frontera entre la República de Irlanda y la región británica de Irlanda del Norte, uno de los principales escollos en el diálogo.