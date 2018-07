May pide flexibilidad a la UE para que acepte su plan del ‘brexit’

May remitió a la UE al llamado Libro Blanco, que, en su opinión, representa "un cambio significativo en nuestra posición" y es un "conjunto de medidas coherente" para lograr un acuerdo de salida satisfactorio para todas las partes.

Para resolver la cuestión fronteriza, uno de los mayores escollos en las conversaciones, la UE debe "evolucionar", pues su posición actual es "impracticable", subrayó hoy May durante un discurso pronunciado en Belfast, ante representantes empresariales y políticos de la provincia británica.

Dimisiones

En este sentido, la líder del DUP, Arlene Foster, agradeció este viernes la claridad aportada por la primer ministra sobre el futuro de la frontera y sus garantías para que Irlanda del Norte no tenga "un estatus especial" por el brexit , diferente al del resto del Reino Unido.

En este grupo se incluye también el probritánico Partido Democrático Unionista (DUP), mayoritario entre los protestantes norirlandeses y cuyos diez diputados en Westminster permiten a May gobernar en minoría.

En el lado opuesto, el partido Sinn Féin, principal entre los nacionalistas católicos de la región, consideró, después de mantener un "encuentro difícil" con May, que Londres no está aportando claridad sobre la cuestión fronteriza y que el regreso de los puestos de control sería "catastrófico".

La presidenta del Sinn Féin, Mary Lou McDonald, aseguró que la primera ministra solo ha viajado a la provincia para "buscar una pelea con Irlanda y con la Unión Europea".

Asimismo, el Sinn Féin sostiene que May tiene un margen de maniobra muy limitado porque depende del apoyo DUP, con el que mantiene una tensa relación desde la suspensión del Ejecutivo de Belfast, de poder compartido entre protestantes y católicos, hace ya más de 18 meses.

May, no obstante, quiso dar este viernes una imagen de fortaleza y atacó a sus críticos internos por su oposición al Libro Blanco, a los que acusó de "estar listos para traicionar" a la ciudadanía de Irlanda del Norte, cuya mayoría, no obstante, rechazó este divorcio en el referéndum de 2016.