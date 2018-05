Akram Muti; «Lo que está sucediendo es un genocidio»

— No siempre que se habla de un aniversario es para conmemorar buenas noticias...

— Se han cumplido 70 años de un desastre. De la desaparición de casi 500 poblaciones y aldeas palestinas. Es también el aniversario del estado de Israel, que cumple exactamente los mismos años que llevan sufriendo los palestinos el acoso continúo. Estamos viviendo una ocupación, no hay una guerra de igual a igual. Palestina no tiene ejército. Este es un episodio más que sucede al de 20014, donde hubo más de 800 personas asesinadas en Gaza como consecuencia de la salida del ejército israelí de la franja. También se conmemora el derecho al retorno, que no es más que una manifestación de las acciones sociales y pacifistas en las que se quiere llamar la atención al gobierno israelí de que ya no se puede más. Es la cárcel al aire libre más grande del mundo. Gente que vive en una situación de solo tener al día cuatro horas de luz, dos de agua potable. Un 46% de desempleo. No hay otro camino sino enfrentarse a este estado para mejorar el día a día de los palestinos

— ¿Cómo vive la comunidad palestina sucesos como la mudanza de la embajada de Estados Unidos desde Tel Aviv o Jerusalén? ¿Sienten que ese tipo de movimientos refuerzan más a Israel?

— Estados Unidos, después de la llegada de Donald Trump, lo que hace es ir en contra de todos los estamentos internacionales como la ONU. Le da igual. Rompe la baraja. Con cosas como los asesinatos de estos días, la masacre que está sucediendo. Que insisto, no es un enfrentamiento cuerpo a cuerpo. Son francotiradores a 300 metros de la frontera que atacan a gente que se manifiesta. Hay imágenes que muestran claramente como los asesinan. Y Trump se salta todo. Aunque otros países, como Sudáfrica, han retirado sus embajadores en Tel Aviv. O Turquía, que ha llamado al diplomático de turno. Eso quiere decir que existen algunas posiciones que hablan de lo que se está viendo, del genocidio. Están matando gente. Pero hay otros que parecen impasibles, como Europa. Que no se posiciona. Se limitan a decir que no debe suceder. Como el padre que regaña a su hijo y le dice que no debe hacer esas cosas y sabe que al día siguiente va a volver a hacerlo.