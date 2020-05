La letra pequeña del ‘plan Marshall’ europeo

El proyecto para la reconstrucción postpandemia que el miércoles presentó la Comisión Europea no exige de partida ajustes estructurales a los países, aunque sí les obligará a mantenerse bajo la lupa de Bruselas para volver a la senda presupuestaria. Los 750.000 millones sobre los que pivota (medio billón en subsidios y el resto en préstamos) van a requerir una salida a los mercados de capitales inédita en la historia de la UE. La Comisión quiere saldar esa deuda en treinta años sirviéndose también de nuevos impuestos medioambientales y de una tasa a los colosos de Internet que le permitirían obtener, según calcula, 44.000 millones de euros anuales. Son algunas de las claves de este ambicioso ‘plan Marshall’ de Ursula von der Leyen que entra ahora en la fase de regateo entre las capitales. Si cristaliza tal y como está (difícil) o con suaves pinceladas, será un hito; si termina desnaturalizado por la presión frugal, un fracaso.

Control. No hay ‘hombres de negro’, pero sí reglas que cumplir

«No se trata de un programa de ajuste, con nombre distinto», pero sí hay «normas que cumplir», subrayaba este jueves Paolo Gentiloni, comisario europeo de Economía sobre los procedimientos que obligan a los países beneficiarios del fondo de recuperación. Acudir a él tiene carácter voluntario. Y hacerlo no conllevará (a diferencia de lo que sucedió en la crisis de principios de la década) imposición de recortes ni ajustes estructurales ni por supuesto el despliegue de la ‘troika’ (esas visitas fiscalizadoras de los ‘hombres de negro’ a los perceptores de ayuda). Tampoco se mirará hacia otro lado. Los Estados tendrán que presentar proyectos de inversión y planes de reconstrucción bien argumentados para optar al dinero. Las prioridades que deben guiar su estrategia: la transición ecológica y energética y la transformación digital. Las entregas irán supeditadas a la consecución de hitos intermedios que Bruselas da por hecho que se respetarán. Si no se cumple con lo acordado, no habrá transferencias.