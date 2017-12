La canaria liberada por Maduro quiere seguir en Venezuela

Quiere seguir trabajando en una ONG

"Yo tengo que viajar a España para ver a mi familia, lo que no me gustaría es que me dejen sin la opción de volver a Venezuela", dijo a Efe González, una de las galardonadas este año con el premio Sájarov del Parlamento Europeo, mientras esperaba a entrar al tribunal que debe decidir las condiciones en que queda en libertad. "Yo, de verdad, quiero trabajar en una ONG, esa es mi intención siempre en la cabeza, tener mi ONG para trabajar con los niños, y aquí hace falta. Esa es mi vocación, siempre ha sido esa, y es lo que quiero hacer, porque sé que, más con los medios que tenemos ahora, hay posibilidad de ayudar", declaró la hispano-venezolana de 31 años. González fue detenida y encarcelada en la sede caraqueña del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) de El Helicoide el 17 de agosto de 2015, después de ser acusada por el asesino confeso de una amiga de la joven canaria de estar implicada en un plan para matar a la hija del dirigente chavista Diosdado Cabello.

González fue detenida junto su novio, Dany Abreu, y otras dos personas, Betty Grossi y Ángel Zerpa. Las pruebas en su contra son un documento de Google Maps en el que aparece la vivienda de Cabello y las acusaciones del asesino de su amiga, que ha sido señalado como un infiltrado del Gobierno en las protestas de 2014, en las que González participó y donde conoció a quien la llevaría a la cárcel con su declaración.

La canaria, «abrumada», no ha querido salir de la casa

González dijo hoy que está "abrumada" y no haber hecho "más que llorar" desde que fuera liberada en presencia de familiares, abogados, amigos, antiguos compañeros de reclusión que ya estaban fuera y familiares de presos que siguen detenidos. "En realidad no he querido ni salir de la casa. Es difícil", agrega, y cuenta cómo decidió pasar sola las horas de Nochebuena que le quedaban y el día de Navidad.

