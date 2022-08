Zelenski estudiará la posibilidad de legalizar el matrimonio homosexual en Ucrania

Desde que los líderes europeos dieran luz verde a la candidatura de Ucrania para entrar en la Unión Europea el pasado mes de junio, el presidente Volodímir Zelenski está más cerca de cumplir su objetivo. Pero la vida no es un camino de rosas. A pesar del voto favorable, nada es definitivo aún y Bruselas puso varias exigencias sobre la mesa. Entre ellas, la puesta en marcha de un cuerpo anticorrupción y mejoras en la salvaguarda del Estado de Derecho. Así, Kiev deberá adecuarse a los valores europeos si realmente quiere formar parte de los Veintisiete. Este miércoles Zelenski ha dado un paso más en su acercamiento a Europa.

El país invadido por Rusia desde el pasado 24 de febrero estudiará próximamente permitir las bodas entre personas de ambos sexos. Así lo ha manifestado el presidente ucraniano, quien ha pedido a su primer ministro, Denis Shmyha, considerar la posibilidad de legalizar el matrimonio homosexual. La medida, que responde a una petición presentada el pasado 3 de julio y firmada por más de 28.000 personas, refleja una aproximación a los valores europeos que exige Bruselas como garantía para su adhesión.

A pesar del pequeño paso dado por el Gobierno ucraniano, no todo es oro lo que reluce, pues, tal y como ha indicado Zelenski, según su Constitución, «el matrimonio se basa en el libre consentimiento de un hombre y una mujer». Añade, además, que el Código de Familia del país subraya que la «familia es la unidad primaria básica de la sociedad» y «consiste de personas que viven juntas, conectadas por una vida en común, con derechos y obligaciones mutuas».

Código Penal soviético

Hace décadas la homosexualidad en Ucrania estaba penada con hasta cinco años de prisión, de acuerdo a las leyes soviéticas, pero tras el colapso de la Unión Soviética Kiev promulgó su propio código penal con el que despenalizó las relaciones sexuales entre personas del mismo género. Aun así, casarse para los miembros del colectivo LGTBI sigue prohibido hoy en día.

Para legalizar el matrimonio entre ambos sexos sería necesario actualizar las leyes, y en estos momentos no es una tarea fácil. ¿Por qué? Tal y como Zelenski ha advertido, en pleno estado de emergencia, declarado por la guerra contra Rusia, la Constitución no puede ser sujeta a reformas. No obstante, basándose en el artículo 116 de la misma –apunta que el Gobierno debe tomar medidas para garantizar las libertades y derechos de los ciudadanos–, el mandatario ha señalado que su gabinete trabajará para hallar «soluciones» que permitan registrar uniones civiles para garantizar esos derechos y libertades.