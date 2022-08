Rusia despide a Daria Dugina: «La última vez que hablé con ella me dijo, papá me siento una guerrera» Estonia no compartirá información sobre ingresos y salidas de la presunta asesina de la hija del filósofo de cabecera de Putin, Natalia Vovk Pavlova,

Familiares, amigos y conocidos de Daria Dugina, hija del filósofo ruso Alexander Dugin, que murió el sábado en un atentado con coche bomba, han despedido a la periodista este martes en un velatorio celebrado en un salón del centro Ostankino de Moscú. Durante la ceremonia, a la que han acudido unas 200 personas, han hablado el político ruso Leonid Slutski, así como el vicepresidente de la Duma, Sergei Neverov, y el fundador y propietario del canal de televisión Tsargrad, Konstantin Malofiv.

«Ella no tenía miedo, la verdad, y la última vez que hablé con ella, me dijo: papá, me siento una guerrera, me siento una heroína», ha relatado su padre, en una ceremonia que ha durado cerca de dos horas, tal y como ha recogido la agencia de noticias TASS.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, trasladó el lunes sus condolencias a Alexander Dugin, considerado uno de los ideólogos del mandatario, por el «cruel» asesinato de su hija, una mujer a la que el presidente recordó como «brillante» y «con un verdadero corazón ruso».

Daria Dugina perdió la vida después de que estallase un artefacto explosivo instalado bajo su vehículo. El Servicio Federal de Seguridad (FSB) de Rusia acusó este lunes a los servicios secretos de Ucrania de preparar y cometer este ataque y señaló como autora material a una mujer supuestamente huída hacia Estonia.

Tras esta versión por parte de las autoridades rusas sobre el asesinato de la periodista, el ministro de Exteriores de Estonia, Urmas Reinsalu, consideró una «provocación» esta investigación por parte de la inteligencia rusa que, según Reinsaluy, intenta presionar a Tallín para que modifique su actual política contra Moscú.

Papel de Estonia

Estonia ha explicado, según fuentes diplomáticas estonias consultadas por Europa Press, que puede compartir información sobre las personas que ingresan o salen del país siempre que sean casos «prescritos por la ley». Así, «la acusación del FSB ruso», que les llegó a través de un «canal de propaganda del Kremlin», «no es una de ellas».

La supuesta implicada en el crimen, una ciudadana ucraniana llamada Natalia Vovk Pavlova, llegó a Rusia el pasado 23 de julio junto con su hija de doce años, Sofia Shaban Mijailovna, y habría cruzado hacia Estonia a través de su frontera, según la versión rusa.

Estonia prohíbe el ingreso al país de aquellos ciudadanos rusos que cuenten con visados Schengen expedidos por Tallín. Vovk accedió al país en un automóvil Mini Cooper con matrícula de Donetsk, aunque no está claro qué tipo de visa portaba.

De hecho, el asesor de la Presidencia de Ucrania, Mijailo Podoliak, ya cuestionó la propaganda rusa de «mundo ficticio» de Moscú en su perfil oficial de Twitter, asegurando que no se ha encontrado la visa de Estonia.