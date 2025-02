La polémica foto del futuro canciller de Alemania y su equipo: «¿Dónde están las mujeres, en la cocina?»

A Friedrich Merz se le ha atragantado su primer desayuno de trabajo tras la victoria electoral del pasado fin de semana. La reunión que ... mantuvo el martes con otros cinco compañeros de partido en Berlín, y que quedó retratada en una fotografía donde el futuro canciller mira a cámara con una amplia sonrisa, le ha valido un aluvión de críticas. Alrededor de la mesa, entre tarros de yogur y platos con frutos rojos, el líder conservador aparece rodeado sólo por hombres. No hay mujeres. Ni una. El presidente de la Unión Socialcristiana (CSU) y jefe de gobierno del estado-federado de Baviera Markus Söder, uno de los invitados y el responsable de que la instantánea acabara en las redes, remata la polémica imagen con un mensaje: «Estamos listos para un cambio en la política en Alemania». Muchos se preguntan desde entonces en el país si ese «cambio» implica hacer de la brecha de género un agujero aún mayor.

Más de 780.000 personas, algo así como la mitad de la población de Múnich, han visto en X la fotografía donde comparten zumo y planes de futuro Merz con Söder, el secretario general de la CDU, Carsten Linnemann, el gerente parlamentario, Thorsten Frei, el líder del grupo parlmentario de la CSU en el Bundestag, Alexander Dobrindt, y el secretario general de la CSU, Martin Huber. «¿Dónde están las mujeres, en la cocina?», pregunta un usuario. «Hay más puertas que mujeres en esa imagen», apunta otro. «Nos traes un café, ¿quieres, cariño?», proponen como pie para la imagen. «¿Escondiste a las mujeres debajo de la mesa?», disparan en otro mensaje. Los comentarios pasan del millar, y cuesta encontrar alguno positivo.

Al chaparrón de críticas -la mayoría tras el anonimato de las redes- se han sumado también algunos políticos, con nombres y apellidos. La colíder de Los Verdes, Franziska Brantner, es una de las que no ha disimulado su malestar por la reunión 100% masculina organizada por la Unión Cristianodemócrata y la bávara Unión Socialcristiana (CDU/CSU) en una sala de la Casa Konrad Adenauer, donde el grupo tiene su sede berlinesa: «El nuevo Gobierno sirio será probablemente más diverso que este equipo negociador». En los partidos alemanes -a excepción precisamente de la formación ecologista, con un 61% de mujeres en el nuevo Bundestag- hay mayoría de hombres. Aplastante. También en la CDU/CSU, donde no alcanzan un tercio.

¿Y Doro Bär?

Pero los conservadores cuentan con figuras femeninas destacadas y con una enorme proyección como Dorothee (más conocida como Doro) Bär, que en los comicios del domingo cosechó el 50,5% de las papeletas en su circunscripción de Baviera. Dejó 'ko' a la ultraderechista AfD. Más de uno ha echado de menos a esta mujer de 46 años en la polémica foto -en la que el invitado más joven tiene 47- ya que se encuentra entre las contadas políticas conservadoras a las que los analistas dan un asiento seguro en el futuro Ejecutivo germano. «¿Por qué ella no está allí?», cuestionaba uno de los mensajes a la imagen colgada por Söder. Ni él, ni Merz, ni nadie en su formación se ha pronunciado por ahora sobre el desayuno de la discordia.

A la CDU, que ha alumbrado a dos de las políticas más poderosas de la UE, la excanciller Angela Merkel y la actual presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, les ha cogido la polémica por sorpresa, en plena celebración de su triunfo en las urnas con el 28,5% de los sufragios y con la cabeza puesta en construir una coalición para la cancillería. Sin embargo, no es la primera vez que Merz arrastra la etiqueta de machista. El futuro líder del Gobierno alemán sostiene que no se hace «ningún favor a las mujeres» con los gabinetes paritarios y suele recurrir a la «elección errónea», a su juicio, de Christine Lambrecht como ministra de Defensa -dimitió en 2023- como argumento para no buscar de manera explícita a mujeres para ciertos cargos. Pero si hay un hecho que pesa sobre su figura, y que para muchos retrata su manera de pensar, es su voto en contra de sancionar por ley la violación dentro del matrimonio en 1997.

Al partido de Merz le preocupa que el futuro canciller no ha conseguido «liberarse» de la imagen retrógrada que ofrece respecto a la corriente actual de los conservadores alemanes

Algunas voces dentro del partido, como Serap Güler, miembro de la dirección, reconocen que la CDU no ha logrado «liberar» a Merz de esa imagen más retrógrada que ofrece respecto a la corriente actual en la formación. La diferencia en este sentido con el aún canciller, Olaf Scholz, es abismal. El socialdemócrata apostó por la igualdad de género en su equipo de gobierno -con un equilibrio cercano al 50/50- y su antecesora, Merkel, incrementó la presencia de mujeres en sus gabinetes a lo largo de los 16 años que ejerció el poder en Alemania. «Suerte en la formación de gobierno», le dijo la excanciller en un mensaje de texto tras los recientes comicios. Parece que ese no será el único asunto en el que el líder conservador necesitará algo de ayuda.