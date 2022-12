«Nunca he corrompido a nadie», dice Sarkozy, de nuevo en el banquillo de los acusados

«Nunca he corrompido a nadie», aseguró este lunes el expresidente francés Nicolas Sarkozy ante el Tribunal de Apelación de París, donde se sienta en el banquillo de los acusados por «corrupción y tráfico de influencias». Se espera que el nuevo juicio dure dos semanas. De ser hallado culpable, podría ser condenado hasta a diez años de prisión.

El exmandatario fue sentenciado en marzo de 2021 en el llamado 'caso de las escuchas' o 'caso Bismuth' a tres años de cárcel: uno de prisión firme y dos exentos de cumplimiento. La misma pena recibieron entonces su abogado y amigo, Thierry Herzog, y el exmagistrado Gilbert Azibert. Los tres recurrieron la sentencia. Sarkozy, que fue presidente de Francia entre mayo de 2007 y mayo de 2012, reiteró este lunes que es inocente. «He venido aquí a defender mi honor», dijo Sarkozy, que considera haber sido «pisoteado» al ser condenado en primera instancia por corrupción y tráfico de influencias.

«Vengo a convencer al tribunal de que no he hecho nada», añadió el ex jefe de Estado galo. «Las palabras son fuertes: corrupción, tráfico de influencias. Soy expresidente de la República y nunca he corrompido a nadie. Admitamos que es una corrupción extraña, sin dinero, ni un céntimo para nadie, sin beneficio, ni un beneficio para nadie y sin víctima, porque nadie ha sido perjudicado», apuntó. «Para condenar, hacen falta pruebas. ¿Dónde están las pruebas?», añadió indignado el exmandatario.

El 'caso Bismuth' salió a la luz en 2014 a raíz de unas escuchas telefónicas. Los jueces habían pinchado el teléfono de Sarkozy en el marco de otra investigación sobre la supuesta financiación libia de su campaña presidencial de 2007, que le llevó al Palacio del Elíseo. Los jueces descubrieron entonces que Sarkozy y Herzog hablaban por teléfono a través de una línea secreta abierta bajo una identidad falsa a nombre de un tal Paul Bismuth.

El tribunal de primera instancia consideró probado, basándose en las escuchas, que Sarkozy, Herzog y Azibert participaron en «un pacto de corrupción». La Fiscalía acusa a Sarkozy de haber querido sobornar al magistrado para obtener informaciones amparadas por el secreto de sumario sobre el «affaire Bettencourt» a cambio de ayudar al juez a conseguir un prestigioso puesto en el Consejo de Estado de Mónaco.

Al final, Sarkozy no intercedió por el magistrado y el juez no consiguió el cargo en Mónaco. La Fiscalía sostuvo durante el primer juicio que Sarkozy no lo hizo porque descubrió justo antes que los jueces habían pinchado su teléfono. Sarkozy, que tiene otros juicios pendientes, fue también condenado en septiembre de 2021 a un año de prisión firme por financiación ilegal de su campaña electoral de 2012 en el llamado 'caso Bygmalion', pero también ha recurrido la sentencia.