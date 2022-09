«Meloni es una líder machista»

Michela Murgia es la conciencia del feminismo en Italia. Intelectual y escritora, fue galardonada en 2010 con el Premio Campiello, uno de los más prestigiosos del país, por su novela 'La acabadora' (Salamandra). Nacida en Cerdeña en 1972 y con formación teológica, Murgia mantiene un fuerte compromiso político y está profundamente preocupada por las consecuencias que pueda tener la victoria prevista por las encuestas de Fratelli d'Italia (FdI, Hermanos de Italia), el partido de extrema derecha liderado por Giorgia Meloni, en las elecciones generales del 25 de septiembre.

-¿Cómo puede cambiar Italia con un Gobierno encabezado por Meloni?

-Temo que esté dispuesta a dar marcha atrás en cuestiones en las que se pensaba que no iba a ser posible, como el aborto. Aunque ella diga que no pretende acabar con la ley que lo regula, utilizarán todo tipo de estrategias para hacer que resulte cada vez más difícil recurrir a la interrupción voluntaria del embarazo, por lo que muchas mujeres tendrán que actuar por su cuenta y comprarse los fármacos por internet, con el riesgo que supone abortar sin el control de un médico. En ese clima hostil el paso siguiente sería directamente acabar con este derecho.

-Pero Meloni asegura que no va a cambiar la ley que regula el aborto…

-Aún así está en riesgo su cumplimiento. En su programa, FdI muestra la idea que tiene de las mujeres cuando afirma que las madres que renuncian a trabajar para cuidar a sus hijos recibirán un dinero. De los hombres no dice nada. Es una visión de la familia de los años 50, en la que la mujer se convierte en una parte del sistema de bienestar social. El Estado no se preocupa de crear guarderías o sistemas para cuidar de los niños, sino que paga a las mujeres para que lo hagan. Y eso en un país en el que hay una necesidad desesperada de que las mujeres se sumen al mercado laboral.

-FdI afirma que pretende fomentar así la natalidad, que es bajísima en Italia. ¿No lo considera un problema?

-La cuestión de la baja natalidad no es un problema de las mujeres. No es que debamos tener hijos porque la patria lo exija. No es un deber civil. Si tenemos un problema de natalidad, debemos acoger a quienes piden entrar desde el extranjero y crear las condiciones para que puedan vivir bien. Pero eso no se quiere hacer y se afirma incluso que hay una sustitución. De fondo hay una cuestión racial: queremos a los inmigrantes de Venezuela o de Ucrania, pero no a los negros o musulmanes.

-¿Considera un paso adelante para las mujeres el hecho de que Meloni pueda llegar a ser la primera italiana que gobierna su país?

-El modelo patriarcal es transversal: si una mujer lo encarna de manera radical y coherente, como hace Meloni, no hay problema con ello. Es más, una mujer debe ser doblemente feroz cuando llega a su vértice. Una mujer que lidera un partido de derechas defiende el patriarcado de manera aún más dura. Meloni es una líder machista. Todos queremos a más mujeres en el poder, porque aumenta la posibilidad de que haya feministas que lleguen a esos puestos, pero Meloni no discute los mecanismos del sistema de poder patriarcal.

-La líder de FdI afirma que la izquierda no puede darle lecciones de representatividad de las mujeres. ¿Tiene razón?

-Por desgracia es así. El Partido Democrático (PD, centroizquierda) no puede dar a nadie lecciones. Fuera de las cuotas reservadas para la mujeres, no hay espacio para ellas. Meloni tiene razón al decir que la presunta superioridad moral de la izquierda no se corresponde con los hechos. El machismo es transversal, lo encuentras a derecha y a izquierda, pero estaría bien que la izquierda al menos reconociera que se trata de una situación transitoria que trata de superar.

-¿No se alegra entonces de que Meloni posiblemente vaya a romper el 'techo de cristal'?

-Llegará al Gobierno sin discutir los mecanismos del poder. Representa un modelo que en mi opinión no debe replicarse, el de una líder jerárquica, que se muestra poderosa atacando a los demás, indicando enemigos contra los que luchar, como hace con la ideología de género. No me gustaría que las niñas crecieran deseando ser ese tipo de líder, con una visión de la política muy muscular. Ella hace además algo muy grave: usa la simbología femenina para afirmar el poder, como cuando dice que gobernará Italia como una madre cuida a su hijo. Es como si todos fuéramos niños en sus manos: una gran guardería de 60 millones de personas comandada por Meloni. Da miedo pensarlo. Tiene una idea infantil de la ciudadanía, ofreciendo protección en lugar de autonomía y sentido de la responsabilidad.

-Los gobiernos en Italia duran de media poco más de 13 meses. ¿Piensa que un eventual Ejecutivo liderado por Meloni podría aguantar los 5 años de legislatura?

-Con la derecha en el Gobierno siempre hay más estabilidad debido a su visión jerárquica del poder. Creo que el nuevo Ejecutivo podría durar si FdI concede a sus socios de la Liga unos cuantos ministerios importantes. Su líder, Matteo Salvini, no cometerá los mismos errores de la anterior legislatura, cuando hizo caer el primer Gabinete de Conte por su pelea con sus entonces socios del Movimiento 5 Estrellas. Los próximos cinco años deberían ser aprovechados por el PD para hacer una oposición de verdad de izquierdas. Debe definirse por contraposición a un Gobierno de derecha dura como el que parece que va a liderar Meloni.