EE UU investiga la filtración de secretos sobre la guerra

Planes de entrenamiento de tropas ucranianas por parte de la OTAN y de Estados Unidos, cálculos de bajas en ambos bandos, fotografías sobre fechas de entrega de armamento occidental a Kiev, un estudio de situación sobre Bajmut e incluso información sensible sobre China y Oriente Medio. Todo ello forma parte de un centenar de documentos clasificados del Pentágono y la Alianza Atlántica que han comenzado a circular en las redes sociales en una sorprendente filtración cuyas consecuencias aún se desconocen, pero que podrían influir en los planes más inmediatos de una contraofensiva de Ucrania en el Donbás.

El Departamento de Justicia de EE UU ha abierto una investigación tras la aparición de los informes en canales como Telegram y Twitter el pasado viernes, mientras las agencias de Inteligencia de varios países tratan de calcular los daños. Los archivos, muchos de ellos copias fotografícas de actas de reuniones o análisis oficiales, hacen referencia a secretos de seguridad nacional y confidencias que teóricamente sólo deberian encontrarse en un puñado de manos militares. Las primeras sospechas se dirigen a 'hackers' prorrusos o a la propia Rusia.

El hecho resulta aún más grave porque solo veinticuatro horas antes de este hallazgo, la Administración de Joe Biden admitió que investigaba ya una posible filtración, limitada aparentemente a planes de combate en Ucrania, que ahora se ve engrosasa. Un funcionario de esta agencia ha reconocido a 'The New York Times' que los papeles publicados son una «pesadilla» para el espionaje no solo de EE UU, sino también de Canadá, el Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda, ya que los cinco países comparten muchos de sus trabajos de Inteligencia. La filtración podría comprometerles en su conjunto, ya que incluiría la difusión de métodos utilizados por los agentes de los servicios secretos para recabar datos, señala 'The Washington Post'.

Los investigadores no han determinado aún la fecha en que comenzaron a colgarse las copias. Pero un dossier 'ultrasecreto' hace referencia al uno de marzo y otro es un calendario de entrenamiento militar para los primeros cuatro meses de este año de soldados ucranianos con fuerzas de la OTAN. Al parecer, el Departamento de Defensa de EE UU ha encontrado pruebas de que algunos archivos ya figuraban hace un mes en una sala de chat de un videojuego. Sin embargo, pasaron desapercibidos hasta que este mes un usuario anónimo publicó al menos un mapa de la situación bélica en Bajmut en un foro extremista y, más tarde, otras diapositivas en Telegram, según la CNN.

«Como muchas eran imágenes de documentos, parece que fue una filtración deliberada realizada por alguien que deseaba dañar los esfuerzos de Ucrania, Estados Unidos y la OTAN», ha explicado a 'The New York Times' Mick Mulroy, ex alto funcionario del Pentágono. Wahington ha acelerado las pesquisas en busca del autor o los autores de la filtración. Existe el temor de que los archivos expuestos sean solo una parte y que haya más revelaciones en los próximos días.

Al parecer, los últimos contienen material secreto de análisis sobre el terrorismo internacional, China, Oriente Medio o la región Indo-Pacífica, donde Estados Unidos ha incidido en los últimos meses tras la firma del pacto AUKUS con el Reino Unido y Australia.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y sus principales mandos militares han desacreditado la veracidad de las filtraciones y aseguran que contienen «una enorme cantidad de información ficticia», pese a que medios occidentales han reconocido la legitimidad de, al menos, un porcentaje determinado de los dossieres copiados. Entre ellos habría datos reveladores de las unidades que Kiev prevé movilizar en un contragolpe a los invasores rusos y estimaciones de la supuesta fragilidad de sus fuerzas después de más de un año de guerra, así como de su dependencia de los entrenamientos y envíos de armas de los países de la OTAN.

Modificado el número de bajas

Kiev apunta a una operación de «desinformación» ordenada desde Rusia con el fin de socavar la confianza entre los aliados, influir en ellos «psicológicamente» y tratar de que naufraguen los planes de una posible contraofensiva ucraniana mediante el sembrado de informaciones falsas. Los analistas del Grupo Wagner, una división de la compañía paramilitar rusa dedicada a la guerra cibernética, sostienen todo lo contrario y aducen que todo obedecería a una maniobra internacional tendente a despistar a la Inteligencia rusa.

Un indicio que sí señala a la responsabilidad de Moscú es un informe de bajas visiblemente alterado, que otorga al Ejército ucraniano un elevado número de muertos en combate frente a una cifra muy baja en las filas rusas. Sin embargo, el hecho de que la manipulación resulta muy notoria y que esté en circulación el documento auténtico enmarañan la situación porque, como dicen los expertos, si se trata de engañar al bando contrario, ¿para qué filtrar un informe real y su copia alterada al mismo tiempo?