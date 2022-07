Escándalo en Italia por la insinuación de que Putin ayudó a caer a Draghi

La campaña electoral italiana para las elecciones del 25 de septiembre comienza con un terremoto político al estallar el caso de las relaciones entre el líder de la Liga, Matteo Salvini, y la Rusia de Putin, con nuevos elementos que dejan inquietantes sombras detrás de la caída del Gobierno Draghi. La bomba informativa ha sido lanzado por el diario 'La Stampa', que ha visionado documentos de los servicios de inteligencia, según los cuales, a final de mayo, un importante funcionario de la embajada rusa en Roma, Oleg Kostyukov, preguntó a un emisario de Salvini, su consejero para las relaciones internacionales, Antonio Capuano, si los tres ministros de la Liga en el Ejecutivo estaban «dispuestos a renunciar al Gobierno Draghi» para, sustancialmente, dejarlo caer, demostrando un interés fáctico de Moscú en la 'desestabilización' de Italia, subraya el rotativo.

El diario turinés reconstruye los repetidos contactos de la Liga con diplomáticos y políticos rusos en los días de finales de junio, en medio de la crisis política que finalmente llevara al presidente de la República Mattarella a disolver las Cámaras, menos de un mes después, exactamente el 21 de julio.

Todos los medios italianos destacaban, en esos días de contactos de la Liga con diplomáticos y políticos rusos, la ofensiva lanzada por Salvini y el Movimiento 5 Estrellas contra Draghi, con una campaña de opinión pública y parlamentaria contra el envío de armas a Ucrania. Senadores del M5E llegaron a elaborar una resolución parlamentaria para impedir que se mandasen armas a Kiev, lo que llevó a crear una escisión dentro del Movimiento. En aquellas circunstancias, con tensión y pelea en el Gobierno, donde la Liga y el M5E actuaban como si tuvieran un pie dentro y otro fuera del Ejecutivo, el alto diplomático ruso, Oleg Kostyukov, «vicario de la oficina política de la embajada rusa en Roma», llegó a plantear a Antonio Capuano, exdiputado napolitano de Forza Italia de Berlusconi y hoy asesor de Salvini, una muy grave cuestión, en la que, según el diario turinés, los servicios de inteligencia ven un interés ruso en desestabilizar el Gobierno: «El diplomático, mostrando el posible interés ruso en desestabilizar el equilibrio del Gobierno italiano con esta operación, habría preguntado si los ministros de la Liga estaban dispuestos a plantear sus dimisiones del Gobierno».

Salvini: «Son tonterías»

Las revelaciones de 'La Stampa', un respetado periódico del Grupo Gedi, del que forman parte 'La Repubblica' y una decena de periódicos regionales, han suscitado profunda inquietud en todos los partidos políticos, que piden a Salvini una explicación en el Parlamento. El líder de la Liga ha minimizado la información, indicando que son «tonterías» y que su partido «es aliado de los países occidentales, lo cual no significa no querer buenas relaciones con Putin». Por su parte, el responsable de los servicios de inteligencia, Franco Gabrielli, ha desmentido la información, pero 'La Stampa' la ha confirmado.

A la luz de las revelaciones, producen una gran impresión estas palabras de Draghi en su último discurso en el Senado, el 20 de julio, fecha clave en la caída del Gobierno, cuando la Liga y el Movimiento 5 Estrellas se abstuvieron en la confianza al primer ministro: «En política exterior, hemos visto intentos de debilitar el apoyo del Gobierno a Ucrania, de debilitar nuestra oposición al plan del presidente Putin».

El nombre del diplomático Kostyukov es conocido en los medios italianos porque compró los billetes de avión en esos días para una visita de Salvini en «misión de paz» a Moscú, un viaje que levantó escándalo y que al final fue abortado porque era surrealista, inoportuno y muy embarazoso para el Gobierno. El plan de Salvini era viajar a la capital rusa para entrevistarse con importantes personalidades rusas, en una misión de paz en la que intentó vanamente implicar al Vaticano. Salvini organizó todo con el embajador de Rusia en Roma, Sergei Razov, con varias visitas a la delegación diplomática, sin avisar a Mario Draghi. Mientras preparaban el viaje a Moscú, los diplomáticos rusos se interesaron también muy especialmente en la suerte del Gobierno italiano.

El diplomático Oleg Kostyukov le pagó los billetes para el viaje previsto para el 29 de mayo, gasto que después fue restituido por la Liga al trascender la operación. Era inconcebible que un líder de un partido del Gobierno organizara un viaje a espaldas de las instituciones italianas, sin concertarlo con el Ejecutivo en el que la Liga tiene tres ministros. Durísimos fueron los comentarios de algunos líderes políticos. «Salvini es un peligro para la seguridad nacional», dijo entonces Carlo Calenda, líder de Azione, partido de centro.

Monitorización rusa

La actividad rusa en Italia, siempre muy activa, fue muy monitoreada durante la primavera. Pudieron estar al tanto de los preparativos del increíble viaje que Salvini se proponía realizar a Moscú y de las ayudas que estaba recibiendo de parte rusa. A principios de mayo, Antonio Capuano fue contactado «por una exponente –no se menciona el nombre de esta mujer– del partido de Putin, Rusia Unida, que, informada de la misión prevista por el líder de la Liga, se habría ofrecido a apoyar al consejero de Salvini en la organización del viaje. Capuano le informó que ya estaban programadas reuniones con el ministro de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, con un almuerzo para el 6 de mayo, y con la presidenta de la Cámara Alta de la Asamblea Federal Rusa, Valentina Matvienko», según las fuentes de los servicios secretos citadas por 'La Stampa'.

El encuentro de Salvini con Matvienko no es casual o de poca sustancia. Es una oligarca de gran peso en el Kremlin y con intereses en Italia. Posee una propiedad extraordinaria en la costa adriática, en Pesaro (en la región de las Marcas, en Italia central), con 26 hectáreas de territorio, 650 metros de costa disponible y totalmente privatizada, con una casa de 774 metros cuadrados. Matvienko es una de las funcionarias más poderosas del Kremlin, la que el 23 de febrero de 2022 firmó la solicitud de tropas rusas en el exterior, es decir, la entrada de Rusia en guerra con la invasión de Ucrania. Obviamente, Matvienko está bajo las sanciones de la Unión Europea. El 19 de mayo, Salvini ya se había reunido «confidencialmente con el embajador ruso, con quien también trataría el eventual viaje del Papa a Rusia, al vislumbrar la posibilidad de que pudiera materializarse a la luz de la disponibilidad del diplomático, quien sólo habría exigido una condición no identificada, no obstante superable».

En definitiva, los rusos prometieron a Salvini encontrarse con el poderoso ministro de Exteriores Lavrov, la influyente Matvienko y, tal vez, con el presidente Vladímir Putin. El líder de la Liga intentó también jugar una carta diplomática con el Vaticano, para reforzar su proyectada misión de paz a Moscú. Salvini, acompañado de su asesor Antonio Capuano, se encontró el 27 de mayo, en el Vaticano, con el secretario de Estado, el equivalente a primer ministro, el cardenal Pietro Parolin. El Vaticano se desligó de la operación.