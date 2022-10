Penny Mordaunt, primera candidata conservadora para sustituir a Truss No se sabe aún si Boris Johnson ha regresado de la República Dominicana, si tiene suficientes votos o ganas de repetir como primer ministro

El exministro de Economía, Rishi Sunak, es el favorito para convertirse en el nuevo primer ministro británico, según las casas de apuestas, y el que mayor número de apoyos cuenta en el grupo parlamentario. Pero el proceso electoral, que comenzó en la noche del jueves con el anuncio del Comité 1922 sobre el método, se ha sumergido en las tinieblas, con Penny Mordaunt como única candidata confirmada.

El viernes es un día de poca actividad en el Parlamento, porque muchos diputados ya han partido hacia sus circunscripciones o a sus viviendas familiares. Hay poca actividad oficial y en los medios comparecen diputados de Londres o de los alrededores de la capital. Sábado y domingo, el edificio parlamentario abre las puertas a los turistas.

Los pasos recientes del Partido Conservador británico han llevado al semanario alemán Der Spiegel a publicar en portada un dibujo del Big Ben en forma de plátano, para ilustrar la conversión del Reino Unido en una monarquía bananera. Hace dos meses, un sesudo artículo en la misma revista argumentaba por qué el país de los británicos es imprescindible para el resto de los europeos.

Pero la revolución permanente de los conservadores es realmente chocante. Tras pasar dos meses en un proceso electoral con múltiples debates para elegir a la sustituta de Boris Johnson, en el contexto de una guerra en Europa y de una preocupante crisis de precios, la elegida, Liz Truss, dimite a los 45 días y ahora se busca al siguiente a puerta cerrada y con la esperanza de que la decisión esté tomada el lunes.

Lo que se sabe es la lista de diputados que en sus cuentas en las redes sociales o en conversaciones con medios han expresado su apoyo a alguno de los candidatos que podrían presentarse. A las 14.40 españolas, 56 asociaban su nombre a Sunak, 33 a Johnson y 17 a Penny Mordaunt. Se les menciona en la lista porque son quizás los únicos capaces de tener los 100 apoyos necesarios para entrar en una segunda fase.

Oscuridades

A falta de noticias, los titulares son cómicos. La BBC informaba a esa hora de que el ministro de Defensa, Ben Wallace, no quiere ser ahora líder- ya lo había dicho el jueves- y de que, «por el momento, se inclina por Johnson». Compartieron escuela en Eton y amistad en el Parlamento. Johnson le perdonó votar a favor de la permanencia en la Unión Europea y lo metió en su Gabinete. Wallace se inclina por su amigo «en este momento», no vaya a ser que gane Sunak o que su amigo no se presente.

Sunak tendrá más votos de diputados, como ya ocurrió el pasado julio, pero Johnson es el favorito si supera los 100, que provocarían una votación digital de los miembros del partido. Las casas de apuestas, que suelen acertar en sus pronósticos políticos con mucha frecuencia, mantienen a Sunak con momio de 1/1 y a Johnson 6/4 y subiendo desde ayer.

Para añadir oscuridad al procedimiento, el Grupo de Investigación Europea, ERG, que tiene gran influencia en el Parlamento y en el Gobierno, ha convocado a su sesentena de miembros a reunirse el lunes para decidir a quién deben votar. «Cae la libra cuando Johnson se prepara un nuevo liderazgo», dice un titular escrito por algún infiltrado en el 'Telegraph', el periódico del exprimer ministro. El ERG 'brexiter' y 'johnsoniano' con excepciones puede decidir esta contienda.

Los laboristas liderados por Keir Starmer buscan maneras retóricas variadas para exigir elecciones, pero la mayoría de miembros del Parlamento se sienta en los escaños 'tories'. Los editores del 'Financial Times' comparten sin embargo el argumento. «Los conservadores no deberían continuar sin un nuevo mandato de los votantes», afirma en su editorial de este viernes.