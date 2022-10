El apoyo de Berlusconi a Putin empaña la formación del nuevo Gobierno en Italia

Kiev confía en que 'il Cavaliere' hablase «solo a título personal

Menos condescendiente que la presidenta del Parlamento Europeo y el líder del PPE se mostró el embajador de Ucrania en Roma, Yaroslav Melnyk. Tras mostrar la preocupación del Gobierno de Kiev ante un posible cambio en la posición de Roma frente al conflicto con Rusia, el diplomático expresó su deseo de que las declaraciones de Berlusconi fueran sólo «a título personal» y no reflejaran la posición oficial del próximo Ejecutivo. A diferencia de 'il Cavaliere', Meloni lleva meses garantizando a los aliados occidentales que, con ella en el poder, no habrá cambios en el respaldo de Roma a Kiev. Sin embargo, el ex primer ministro y presidente del partido Movimiento Cinco Estrellas, Giuseppe Conte, no creyó ayer que «puede ser aceptable que Forza Italia obtenga el Ministerio de Exteriores» tras las «graves e inaceptables» manifestaciones de Berlusconi. Conte acusó a la derecha de «minar la imagen de Italia» y generar «un problema serio de credibilidad en el extranjero».