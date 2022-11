Angela Merkel: «Hace falta una fuerza increíble para plantar cara a Rusia»

La excanciller federal Angela Merkel ha reconocido su impotencia ante el presidente ruso, Vladímir Putin, en los últimos meses de sus 16 años de Gobierno. Durante su visita de despedida a Moscú en agosto de 2021 tuvo la impresión de que su capacidad de persuasión política se había agotado ante el presidente ruso. «Para Putin solo cuenta la fuerza», afirma Merkel en declaraciones al semanario 'Der Spiegel'. La exjefa del Ejecutivo de Berlín admite además que el acuerdo de Minsk, suscrito en 2014 tras la invasión rusa de la península de Crimea y la rebelión independentista del Donbás para evitar que el conflicto entre Ucrania y Rusia se descontrolara, se encontraba ya «socavado» en 2021.

Merkel señala que ese verano intentó infructuosamente junto al presidente francés, Emmanuel Macron, organizar un encuentro de Putin con la Unión Europea. Y reconoce que «no avancé ni un milímetro. No solo en lo que se refiere a Ucrania. Transnistria y Moldavia, Georgia y Abjasia, Siria y Libia», eran temas que debían ser abordados con urgencia, pero en los que el presidente ruso se mostraba ya entonces inflexible en su postura, a la vez que inaccesible para sus interlocutores occidentales. La veterana política conservadora subraya que coincidía con el expresidente estadounidense Barack Obama a la hora de valorar a Putin.

«Tras la anexión de Crimea por Rusia hicimos todo lo posible para evitar que se produjeran otros ataques de Rusia a Ucrania y consensuamos nuestras sanciones al detalle», señala Merkel, que en las últimas semanas ha sido objeto de numerosas críticas por no haber reconocido hasta ahora error alguno en su política hacia Moscú durante sus cuatro legislaturas al frente del Gobierno alemán. Para la excanciller federal, la invasión de Ucrania protagonizada por el Ejército ruso el pasado febrero y la guerra que se desarrolla sobre territorio ucraniano desde entonces ha acabado con «una fase eufórica» de la historia.

«Mundo sembrado de complicaciones»

«Hoy nos encontramos ante un mundo que está sembrado de complicaciones», señala la antigua presidenta de la Unión Cristianodemócrata, para la que «la historia no se repite, aunque temo que los patrones si lo hacen. El horror desaparece con los testigos de la época. Pero también desaparece el espíritu de la reconciliación». Merkel alaba expresamente en la entrevista la resistencia del pueblo ucraniano, que aguanta la presión de un enemigo mucho más poderoso, pero se muestra contraria a que Alemania sea el primer país en suministrar al país invadido modernos carros de combate, ya que Rusia lo aprovecharía propagandísticamente.

Además expresa su respeto por el presidente de Kazajistán, Kasim Yomart Tokáev, por expresar públicamente que no apoya la guerra iniciada por Putin y acoger a decenas de miles de rusos que no quieren ser reclutados para combatir en Ucrania. «Hace falta una fuerza increíble para plantar cara a Rusia», comenta Merkel, para la que en las antiguas repúblicas soviéticas de Asia Central se están produciendo cambios frente a Rusia. Finalmente Merkel advierte de que no se puede ser demasiado ambicioso en política exterior: «Debemos tener cuidado de no situar nuestro listón demasiado alto si no queremos que al final no haya nadie capaz de satisfacer nuestras exigencias».