Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Búsqueda de un dron que paralizó el aeropuerto de Copenhague. EFE

Alemania registra un aumento explosivo de las interferencias en vuelos comerciales

Más de 400 aviones han sufrido la manipulación de sus sistemas de navegación presumiblemente a causa de la guerra híbrida entre Rusia y Occidente

Juan Carlos Barrena

Sábado, 27 de septiembre 2025, 11:46

Las interferencias intencionadas en la navegación por GPS de los aviones comerciales, atribuidas a la guerra híbrida que supuestamente Rusia mantiene con Europa, se han ... disparado este año de manera alarmante, según denuncia el Servicio Alemán de Control del Tráfico Aéreo (DFS) en una información adelantada por el dominical 'Welt am Sonntag'.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere la exdiputada y escritora Dulce Xerach Pérez
  2. 2 John Travolta ya rueda en Gran Canaria su próxima película
  3. 3 Canarias se prepara para un fin de semana estable y la Aemet ya advierte de lo que está por llegar
  4. 4 Los jóvenes podrán solicitar el bono de alquiler a partir del lunes
  5. 5 La Aemet confirma las buenas noticias para Canarias y Sanidad lanza la advertencia: «Riesgo muy alto»
  6. 6 Dulce Xerach, la política que fue feliz en la literatura
  7. 7 Una colisión entre una moto y un camión provoca largas retenciones en la Avenida Marítima
  8. 8 Agüimes inmortaliza a la vecina Carmen Tarajano en un mural que celebra la memoria del municipio
  9. 9 Tres encapuchados, una lancha y explosivos: el Puerto ensaya un atentado terrorista
  10. 10 El juez deniega la petición de suspensión cautelar del carnaval solicitada por vecinos del Puerto

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Alemania registra un aumento explosivo de las interferencias en vuelos comerciales

Alemania registra un aumento explosivo de las interferencias en vuelos comerciales