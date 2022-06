España no dispone de los 40 tanques que iba a enviar a Ucrania Los Leopardo 2E estarían en estado ruinoso y se necesitarían muchos meses para ponerlos a punto

La supuesta oferta del Gobierno español de enviar 40 carros de combate Leopardo 2E (Lepard 4A) de fabricación alemana a Ucrania para defenderse de la agresión rusa se desinfla. El portal informativo alemán 'Busines Insider' recogió este miércoles de que España no podría suministrar a los militares ucranianos más de diez tanques de ese tipo, según fuentes de Madrid. Además, añade, que es dudoso que ese envío pueda llevarse a cabo, ya que los blindados se encuentran en estado de abandono total y harían falta muchos meses para ponerlos de nuevo a punto. Alto funcionarios españoles consultados por el medio digital germano reconocieron que la posibilidad de ese envío ni tan siquiera se ha decidido en firme por el Ejecutivo español, que debe aún discutirlo y aprobarlo.

Este es el motivo por el que el Gobierno del canciller federal, Olaf Scholz, no ha recibido todavía una petición formal del Ejecutivo español para que autorice el envío de esos carros a Ucrania. Alemania exige de aquellos países a los que su industria armamentística proporciona material la firma de una cláusula de destino final, por la que el Estado comprador se compromete a no revender esas armas a terceras naciones sin autorización expresa de Berlín.

Esa cláusula tiene como fin evitar que armamento alemán sea enviado a países que se encuentran inmersos en una guerra civil, a dictaduras o que sean entregadas a niños soldado. 'Busines Insider' destaca, además, que ha habido una disculpa oficiosa de Madrid ante el Gobierno de Scholz por la presión a la que éste se ha visto sometido desde que surgiera la información de que España podría enviar carros de combate Leopardo 2E a Ucrania.

El anuncio hace unos días de las presuntas intenciones del Gobierno español puso en un compromiso al Ejecutivo alemán, ya que de realizarse, sería la primera vez que un país de la OTAN suministraría a Ucrania modernos carros de combate de producción occidental, en este caso de la germana Krauss Maffei Wegann. La noticia, publicada por un medio español, causó gran irritación en Berlín, ante el hecho de que el Gobierno de Madrid parecía actuar por su cuenta y sin consultar con el ejecutivo de Scholz esa oferta.

Desde que comenzara la nueva invasión rusa de Ucrania, el canciller federal se ha visto presionado por Kiev, pero también por algunos aliados de la OTAN como las repúblicas bálticas, para que aporte material pesado de guerra para las tropas ucranianas.

Posibilidad «sobre la mesa»

Por su parte, la ministra española de Defensa, Margarita Robles, aseguró el martes que el envío carros de combate a Ucrania «es una posibilidad que está sobre la mesa». En declaraciones a la Cadena Ser, explicó que los carros Leopardo que sería objeto de la ayuda militar están en una base militar en Zaragoza y llevan «muchos años» sin estar en funcionamiento. Al parecer no se habrían movido desde 1995, por lo que «en el día de hoy no tendría sentido enviarlos, porque no están en uso» y tendrían que someterlos a reparaciones.

«Que se pueda hacer algún tipo de reparaciones importantes, ya veríamos», indicó la titular de Defensa, para añadir que su reparación podría ser estudiada, aunque son procedimientos largos. En todo caso, aseguró la deción debería de tomarse de manera «coordinada» con otros países, en clara referencia a Alemania.