Elena Ryabtseva desde Kiev: «Hoy todo el mundo hace cola para sacar el dinero del banco y comprar alimentos»

Esta madrugada Rusia ha atacado el territorio ucraniano, se han registrado explosiones en varios puntos y el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha declarado la ley marcial.

Kiev, la capital ucraniana se ha colapsado, miles de ciudadanos tratan de huir a otras regiones tras el inicio de las hostilidades y maniobras militares. El Gobierno de Ucrania ha pedido a la población que evacúe la zona de Donbás.

Elena Ryabtseva es una nativa ucraniana residente en Kiev, que permanece en su hogar a pesar de las indicaciones gubernamentales. Ryatseva concedió esta mañana una entrevista al programa de Buenos Días Canarias de RTVC.

Explica que los canales y cadenas de comunicación «nos mantienen muy informados. Están en contacto perpetuo con los ciudadanos. También nos apoyamos entre nosotros. Por ejemplo, en mi equipo de trabajo nos mantenemos en contacto». Ryabtseva de momento prefiere mantener la tranquilidad y guardar la calma desde casa, espera noticias y confía en que la situación se pueda reconducir. Como ella, muchos ucranianos tratan de mantener quietud y reposo en lo que esperan el desarrollo de esta nueva situación.

La población ucraniana sigue disponiendo de electricidad y wifi, mientras que el agua corriente solo está habilitada por las mañanas y por las noches. La señal de teléfono en las regiones fronterizas es débil y los ciudadanos no tienen permitido grabar con el móvil por la calle, señala Ryabtseva. «Mantenemos la conexión, la cobertura e internet, por lo que todavía estamos en permanente contacto y nos avisamos los unos a los otros de las nuevas noticias y los posibles hechos que van a suceder«, asevera.

Respecto a la evacuación masiva de la zona de Donbás y Kiev comenta que «sí, el Gobierno nos está diciendo de abandonar la ciudad, no tenemos otro remedio. Pero de momento nosotros estamos apoyando a nuestras fuerzas armadas y no queremos crear el pánico, porque el pánico es nuestro primer enemigo».

Continúa aclarando, «tal y como pasan las cosas ahora, que toda la ciudad está atascada, porque la mayoría de la gente se apoderó del pánico y quieren salir de la ciudad. Yo por ejemplo, prefiero quedarme con mi hijo, con mi equipo de trabajo, en nuestras casas y esperar a ver qué pasa».

Sobre la operación militar y las fuertes explosiones que despertaron al pueblo ucraniano esta mañana, Ryabtseva relata que algunos de sus compañeros y amigos sí que han escuchado las explosiones y han salido de sus casas dirección a otras regiones de Ucrania, pero yo por ejemplo no escuché nada y sigo estando en casa. Espero que esto pase sin alguna consecuencia para nuestro pueblo».

Continúa explicando que «ahora, por ejemplo, yo estoy en casa porque no quiero hacer la cola, no quiero llenarme de pánico como lo hicieron los demás. Por ejemplo, yo hice la compra con anticipación y ahora no es necesario salir. Además, si voy a salir, voy a encontrarme atascada en uno de los atascos tremendos que están consumiendo nuestra ciudad».

A lo largo de las últimas horas, el pánico por temor al avance de las tropas rusas ha llevado a los ciudadanos a colapsar la ciudad con atascos en las carreteras y largas colas en las gasolineras para avituallarse del suficiente combustible para salir del lugar.

Ryabtseva aclara que «muchísimas personas sí están ahora de compras. Están buscando las estaciones para echarle combustible al coche, y yo creo que para las 22.00 horas ya no va a haber ninguna posibilidad de encontrar combustible en ninguna de las estaciones».

Colas para las compras y bancos

«Todas las tiendas, supermercados y almacenes grandes están trabajando todavía, y ayer estuvieron trabajando y espero que continúen trabajando en el futuro. Además, ayer no tuve ningún problema de echar el combustible a mi coche, no tuve ningún problema de comprar la comida para la casa y no había ni colas ni nada, ahora todo está en las colas y todo el mundo se echó a sacar el dinero de las cajas».

Parece que la población está teniendo especial dificultad en sacar su dinero en dólares, no obstante, esto no les para de extraer sus ingresos de los bancos.

«De la radio y la televisión recibimos mensajes de que tenemos que mantener la calma, ese es el primer mensaje. Luego recibimos algunos consejos de los expertos en guerras: cómo hay que refugiarse, cómo hay que cargar el teléfono, cómo hay que mantener el contacto con tu seres queridos, y también las últimas noticias de lo que está pasando en nuestras fronteras».

En Kiev y otras partes del país ya se han dispuesto refugios simples de todo tipo, como el Centro Judío de Jabad Lubavitch, una sinagoga de Kiev que ha abierto sus puerta para recibir civiles y prestarles refugio. En este sentido, apunta que si tuviera que ir a algún lado« iría al metro, es el refugio más accesible para todos - además hoy parece que dejan entrar sin pagar, que la entrada es gratis».