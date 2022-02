07:52Putin lanza una intervención militar masiva contra UcraniaLa aviación rusa bombardea objetivos en Kiev, Járkov, Jersón y otras ciudades ucranianasPor Rafael M. Mañueco, corresponsal en Moscú

07:49 Asegura que, «de conformidad con el Artículo 51 de la Carta de la ONU, con la aprobación del Consejo de la Federación -Cámara Alta rusa-, he decidido llevar a cabo una intervención militar especial». Según sus palabras, «lucharemos por la desmilitarización de Ucrania. Nuestros planes no incluyen la ocupación de Ucrania. No obligamos a nada a nadie por la fuerza». 07:49 El presidente ruso, Vladímir Putin, ha lanzado un mensaje esta madrugada anunciando el comienzo de un ataque masivo de sus fuerzas armadas con Ucrania. 07:47 Buenos días y bienvenidos al directo sobre el ataque de Rusia a Ucrania. Volver al inicio