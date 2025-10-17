Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Zelenski, a su llegada este jueves a Washington. Presidencia de Ucrania

Trump recibe a Zelenski con dudas sobre la entrega de los Tomahawks tras su charla con Putin

«También EE UU los necesita», ha dicho antes de insinuar que quizá no es el «momento ideal» para aumentar las sanciones al Kremlin a la vista de la futura reunión con el líder ruso en Budapest

M. Pérez

Viernes, 17 de octubre 2025, 15:00

Vladímir Putin parece haber ganado una vez más por la mano a Volodímir Zelenski. O así lo predicen algunos analistas occidentales a la vista de ... la reacción de Donald Trump posterior a la conversación que mantuvo este jueves con el líder ruso. Apenas unas horas antes de reunirse con el jefe del Estado ucraniano, con el que almuerza este viernes en la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos parece haber vacilado en su promesa de entregar misiles Tomahawk a Kiev y ha explicado que EE UU «también los necesita». El líder republicano ha añadido que mantiene su apuesta por aumentar las sanciones a Moscú a causa de su empecinamiento en continuar la guerra. Pero a renglón seguido ha puntualizado: «Puede que éste no sea el momento ideal».

