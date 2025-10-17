Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Bruselas asegura que Putin no tiene prohibido entrar en la UE y que podrá viajar a la reunión de Budapest

El presidente ruso y su ministro de Exteriores tienen sus activos congelados en territorio comunitario pero no están vetados de viajar al continente

Olatz Hernández

Olatz Hernández

Viernes, 17 de octubre 2025, 11:39

Comenta

Muchas son las incógnitas que envuelven el encuentro entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y el líder ruso, Vladímir Putin, que se celebrará en Budapest. ... La Comisión Europea ha resuelto el viernes uno de ellos, quizás el más importante: ¿Qué pasará cuando Putin pise territorio europeo?, ¿será detenido?. El Ejecutivo comunitario ha explicado que si bien el dirigente ruso y su ministro de Exteriores, Serguéi Lavrov, tienen sus activos congelados en territorio, ninguno de los dos tiene prohibida su entrada en la Unión Europea (UE).

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 El muerto en el choque contra una guagua en Juan Grande es un expolicía condenado por narcotráfico
  2. 2 Muere una persona en un accidente entre un coche y una guagua en la GC-500, a la altura de Juan Grande
  3. 3 La histórica panadería Miguel Díaz, al borde del cierre por falta de licencia
  4. 4 Canarias se prepara para el cruce de borrascas y la Aemet sentencia el fin de semana
  5. 5 Pelea entre dos defensores de la UD Las Palmas
  6. 6 «Me inmovilizaron con correas porque nadie podía quedarse conmigo en el hospital»
  7. 7 Satocan, Domingo Alonso y Martinón entran en Canaragua con el 45% del accionariado
  8. 8 La cantante canaria Valeria Castro se baja de los escenarios: «Me han ido apagando poquito a poco»
  9. 9 La Aemet lanza una advertencia a Canarias por el impacto de la borrasca: intensidad fuerte
  10. 10 Adiós al sueño verde de Santa Catalina: el parque que pudo ser y no fue

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Bruselas asegura que Putin no tiene prohibido entrar en la UE y que podrá viajar a la reunión de Budapest

Bruselas asegura que Putin no tiene prohibido entrar en la UE y que podrá viajar a la reunión de Budapest