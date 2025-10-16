Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Putin y Trump se encontraron en agosto en Alaska.

Putin y Trump se encontraron en agosto en Alaska. Afp

Trump se reunirá con Putin en Budapest «para poner fin a la guerra de Ucrania»

Los dos presidentes pactan por teléfono esa cita justo antes de la visita este viernes a la Casa Blanca de Zelenski para obtener misiles Tomahawk

J. Gómez Peña

J. Gómez Peña

Jueves, 16 de octubre 2025, 18:46

Comenta

Tras una «productiva» llamada telefónica de dos horas de duración con Vladímir Putin, Donald Trump ha anunciado este jueves que los dos presidentes se reunirán « ... en menos de dos semanas» en Budapest, capital de Hungría, para ver si pueden «poner fin a la ignominiosa guerra entre Rusia y Ucrania». La agenda del mandatario de EE UU está llena de citas clave. Este viernes tiene previsto recibir al máximo dirigente de Ucrania, Volodímir Zelenski, en la Casa Blanca. El anuncio que realizó cambia por completo el panorama y abre una vía hacia la paz en un conflicto que comenzó en febrero de 2022. El líder ucraniano tenía previsto solicitar a Washington la entrega de misiles Tomahawk, con alcance para atacar ciudades rusas alejadas de la frontera. El acuerdo telefónico entre Trump y Putin para negociar la paz parece apartar de la mesa ese suministro de armamento.

