Vea la portada de CANARIAS7 de este miércoles 24 de septiembre de 2025
Donald Trump, este martes durante la Asamblea General de la ONU. Reuters

Trump considera «un engaño» el cambio climático

El presidente estadounidense carga en su discurso en la ONU contra las renovables, «la energía más cara jamás concebida»

Mercedes Gallego

Corresponsal. Nueva York

Martes, 23 de septiembre 2025, 22:05

Donald Trump nunca ha sido fan de la ciencia ni de las energías renovables, pero en su discurso de este martes ante la Asamblea General ... de la ONU embistió con más saña que nunca contra estas, «la energía más cara jamás concebida», acusó.

